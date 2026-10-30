Quảng Ninh có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày 30/10, TP. Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Từ đêm 30/10, mưa ở những khu vực trên có xu hướng giảm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Quảng Ninh là tâm mưa lớn của khu vực, trong 6 giờ qua (từ 2 giờ đến 8 giờ ngày 30/10), khu vực tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Đầm Hà 135,4mm, Chúc Bài Sơn 125mm, Quảng Lâm 121,4mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ninh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nguyên nhân sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt tại các xã/phường: Đầm Hà, Đường Hoa, Quảng Tân; Đặc khu Vân Đồn, Quảng Hà, Tiên Yên; Ba Chẽ, Bình Liêu, Điền Xá, Đông Ngũ, Hải Hòa, Hải Lạng, Hải Ninh, Lục Hồn, Quảng Đức.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Đảm bảo an toàn khi xảy ra lũ quét. Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.