Quảng Ninh: Cơ bản hoàn thành sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Quá trình triển khai được các địa phương thực hiện chủ động, nghiêm túc, bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, tạo cơ sở cho các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ tiếp theo.

Theo số liệu tổng hợp, năm 2027 toàn thành phố có 51.876 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tăng 3.045 công dân so với năm 2026. Trong đó, tổng số công dân đủ điều kiện sơ tuyển nghĩa vụ quân sự là 18.548 người, tăng 1.213 người so với năm trước.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương đã xây dựng kế hoạch, tổ chức sơ tuyển, phối hợp rà soát, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Quá trình triển khai được gắn với việc nắm chắc tình hình biến động dân cư, đối chiếu danh sách, thông báo và hướng dẫn công dân thực hiện các quy định về sơ tuyển.

Quảng Ninh cơ bản hoàn thành thi tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Các địa phương tiếp tục rà soát nguồn, tổ chức các đợt sơ tuyển vét đối với những trường hợp chưa tham gia sơ tuyển, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30.10. Việc tiếp tục rà soát, bổ sung nguồn nhằm hạn chế bỏ sót công dân trong độ tuổi, bảo đảm công bằng, đúng quy định và nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Với sự chủ động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Quảng Ninh đang tập trung hoàn tất các khâu sơ tuyển, chuẩn bị tốt các bước tiếp theo trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm đủ chỉ tiêu, nâng cao chất lượng giao quân năm 2027.