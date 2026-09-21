Quảng Ninh chuyển nguồn lực của khu vực tư nhân thành động lực cho chu kỳ phát triển mới

Khu vực kinh tế tư nhân đã và đang khẳng định vai trò động lực cốt lõi, đóng góp toàn diện vào đà tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh. (Ảnh: N.T)

Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 36/2026/QH16 ngày 24/8 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, có hiệu lực từ ngày 1/9. Quyết định này mở ra không gian, vị thế và động lực phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với việc huy động và phát huy nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, phát triển kinh tế tư nhân đang được Quảng Ninh xác định là một trong những động lực quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng và khai thác hiệu quả không gian phát triển mới.

Khu vực tư nhân đóng góp hơn 45.000 tỷ đồng vào ngân sách

Tại Hội nghị gặp mặt, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp nhằm trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế-xã hội năm 2026 và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân diễn ra mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp chính là thước đo quan trọng nhất cho hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền.

Khu vực kinh tế tư nhân đã và đang khẳng định vai trò động lực cốt lõi, đóng góp toàn diện vào đà tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Những con số mới nhất cho thấy quy mô và vai trò ngày càng rõ nét của khu vực này. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, toàn thành phố có 2.700 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng vốn đăng ký 33.186 tỷ đồng; đồng thời ghi nhận 925 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 13.763 đơn vị.

Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp tới 45.114 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, chiếm 60,88% tổng thu ngân sách địa phương và giải quyết việc làm cho 70,65% lực lượng lao động xã hội.

Tổng thu ngân sách nhà nước toàn thành phố đạt 73.866 tỷ đồng, vượt 2.085 tỷ đồng so với kịch bản 9 tháng.

Theo Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh, bên cạnh doanh nghiệp, khu vực kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cũng duy trì quy mô đáng kể. Từ đầu năm đến ngày 15/9, Quảng Ninh thành lập mới 79 hợp tác xã, đưa tổng số hợp tác xã trên địa bàn lên 1.199; số hộ kinh doanh đang hoạt động đạt 51.544 hộ.

Không chỉ thể hiện qua quy mô đóng góp ngân sách và việc làm, hiệu quả hoạt động của khu vực tư nhân cũng được phản ánh qua Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần đầu công bố trong năm 2025.

Theo kết quả thí điểm BPI 2025, Quảng Ninh đứng thứ 3 toàn quốc với 5,33 điểm. Tỷ lệ doanh nghiệp báo lãi đạt 72,1%, cao nhất trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu BPI; tỷ lệ doanh nghiệp có liên kết chuỗi với doanh nghiệp tư nhân trong nước về đầu vào và đầu ra sản phẩm đạt 68,2%, cao nhất trong 34 tỉnh, thành phố.

Những kết quả này tạo thêm cơ sở để Quảng Ninh đặt kỳ vọng lớn hơn vào khu vực tư nhân trong giai đoạn phát triển tiếp theo, nhất là khi địa phương bước vào không gian của một thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong không gian phát triển mới của thành phố trực thuộc Trung ương, bài toán đặt ra không chỉ là tạo thêm doanh nghiệp, mà còn là tạo điều kiện để doanh nghiệp lớn lên, đổi mới, liên kết và tham gia sâu hơn vào những ngành kinh tế có lợi thế.

Đặt trọng tâm vào cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Để khu vực tư nhân tiếp tục phát triển, Quảng Ninh đang đặt trọng tâm vào cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ những điểm nghẽn mà doanh nghiệp thường gặp trong quá trình hoạt động.

Thành phố khẳng định cam kết tiếp tục đổi mới tư duy điều hành, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo và phục vụ”. Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh yêu cầu cán bộ, công chức các cấp, các ngành tuyệt đối không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Mọi vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp phải được tiếp nhận, phân công rõ cơ quan chủ trì, thời gian hoàn thành và gắn trách nhiệm trực tiếp với người đứng đầu.

Đây cũng là hướng đi Quảng Ninh đã kiên trì triển khai trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Quảng Ninh, địa phương đã thực hiện cắt giảm 40% thời gian giải quyết đối với 1.262 thủ tục hành chính do các bộ, ngành ban hành và cắt giảm 38% thời gian đối với 713 thủ tục liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt tới 99,1%.

Lãnh đạo Quảng Ninh và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu công nghiệp VSIP Quảng Ninh. (Nguồn: BTC)

Cùng với cải cách thủ tục, các điểm nghẽn về mặt bằng và vốn cũng được tập trung xử lý. Tính đến ngày 24/8, Quảng Ninh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho 10/32 dự án trọng điểm và bàn giao thêm hàng trăm ha đất sạch trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Đến ngày 31/8, dư nợ cho vay khu vực kinh tế tư nhân đạt 218.000 tỷ đồng, chiếm 89,3% tổng dư nợ; trong đó dư nợ cho vay doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 78.000 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cuối năm 2025.

Trong 8 tháng năm 2026, chính quyền thành phố đã tổ chức 9 hội nghị chuyên đề, trực tiếp giải quyết hơn 220 kiến nghị, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp.

Điều này chứng minh, Quảng Ninh đang dần chuyển từ việc tạo dựng một môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường sang xây dựng hệ sinh thái để doanh nghiệp có thể đầu tư, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Quảng Ninh đặt kỳ vọng lớn hơn vào khu vực tư nhân trong giai đoạn phát triển tiếp theo, nhất là khi địa phương bước vào không gian của một thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Thanh Tùng)

Mở không gian mới, chờ doanh nghiệp lớn cùng tham gia

Trong chặng đường phát triển mới, Quảng Ninh không đặt mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân đơn thuần theo hướng gia tăng số lượng doanh nghiệp. Điều địa phương hướng tới là hình thành một cộng đồng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, quản trị tốt, làm chủ công nghệ và đủ sức tham gia vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Theo định hướng, thành phố Quảng Ninh tập trung nguồn lực phát triển các ngành thế mạnh đột phá, gồm kinh tế biển, cảng biển và logistics; du lịch di sản, nghỉ dưỡng và kinh tế đêm; công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao; thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu; kinh tế số, kinh tế xanh và hạ tầng đô thị thông minh.

Để thực hiện thành công định hướng chiến lược trên, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: “Thành phố rất cần các doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, có năng lực quản trị, tiềm lực tài chính, công nghệ hiện đại và tinh thần tiên phong.

Thành phố mong muốn doanh nghiệp không chỉ là chủ thể sản xuất, kinh doanh mà còn là lực lượng tham gia hoạch định, đề xuất và triển khai các chương trình phát triển lớn của địa phương".

Với phương châm “Chính quyền kiến tạo - doanh nghiệp đồng hành - phát triển bền vững”, Quảng Ninh xác định tiếp tục đưa kinh tế tư nhân trở thành trụ cột tăng trưởng chính. Trong không gian phát triển mới của thành phố trực thuộc Trung ương, bài toán đặt ra không chỉ là tạo thêm doanh nghiệp, mà còn là tạo điều kiện để doanh nghiệp lớn lên, đổi mới, liên kết và tham gia sâu hơn vào những ngành kinh tế có lợi thế.

Từ cải cách thủ tục, khơi thông đất đai và tín dụng đến thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, xanh hóa và kết nối thị trường, Quảng Ninh đang từng bước chuyển nguồn lực của khu vực tư nhân thành động lực cho một chu kỳ phát triển mới.