Quảng Ninh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

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Công tác an sinh xã hội tại thành phố Quảng Ninh thời gian qua ghi nhận những dấu ấn đậm nét nhờ sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong giai đoạn 2024 - 2026, MTTQ cùng các tổ chức thành viên đã vận động thành công 22 tỷ đồng để triển khai các chương trình dân sinh trọng điểm. Nguồn lực này phục vụ đắc lực cho việc xây mới và sửa chữa 364 căn nhà Đại đoàn kết. Đồng thời, trao tặng hơn 200.000 suất quà với tổng trị giá gần 150 tỷ đồng cùng nhiều mô hình sinh kế bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến phát biểu tại chương trình. Ảnh: Ngọc Anh

Phát biểu tại chương trình vận động nguồn lực chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn vừa diễn ra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh, phát triển kinh tế phải gắn chặt với tiến bộ và công bằng xã hội. Lãnh đạo thành phố khẳng định việc chăm lo đời sống Nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, mang tính chiến lược lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Từ định hướng đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Quyết Tiến đề nghị, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong kết nối các nguồn lực xã hội. Phương thức hỗ trợ cần được đổi mới mạnh mẽ theo hướng thiết thực, bền vững, công khai, minh bạch; qua đó, tạo điểm tựa vững chắc giúp người dân ổn định cuộc sống và tự lực vươn lên.

Các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thông qua cầu nối là Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh đã nhận được những sự giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân. Ảnh: Ngọc Anh

Các hoạt động hỗ trợ trực tiếp được trao ngay tại sự kiện đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Tại chương trình, các đơn vị đã trao kinh phí xây nhà Đại đoàn kết trị giá 100 triệu đồng cho gia đình anh Chu Minh Quân (xã Đông Ngũ); hỗ trợ sinh kế 50 triệu đồng cho gia đình chị Đàm Thị Trường (xã Ba Chẽ); đồng thời nhận đỡ đầu cháu Lê Công Phúc (phường Phong Cốc) với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

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Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay vì người nghèo, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị cùng đội ngũ nhà hảo tâm đã có những đóng góp vô cùng thiết thực. Thông qua chương trình, ban tổ chức đã ghi nhận hơn 16,6 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến trao vinh danh cho các cá nhân tại Chương trình. Ảnh: Ngọc Anh

Khoản kinh phí này bổ sung nguồn lực quan trọng để địa phương tiếp tục mở rộng độ bao phủ của các chính sách an sinh, kịp thời trợ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm yếu thế. Từng đồng vốn huy động đều được cam kết phân bổ đúng đối tượng, tập trung giải quyết những nhu cầu cấp thiết về nhà ở, tư liệu sản xuất và học tập cho người dân trên địa bàn.

Nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong hành trình phát triển chung, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh đã tổ chức biểu dương, vinh danh 39 tập thể và 29 cá nhân tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026. Đây là những hạt nhân nòng cốt trực tiếp đóng góp công sức, trí tuệ và vật chất để xây dựng cộng đồng ngày càng gắn kết, nhân ái.

Các tập thể được vinh danh tại chương trình. Ảnh: Ngọc Anh

Phát huy những kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân chung tay sẻ chia trách nhiệm xã hội. Sự đồng hành hướng tới các hoàn cảnh khó khăn chính là chìa khóa quan trọng để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bao trùm trên toàn địa bàn.