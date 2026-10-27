Quảng Ninh chuẩn bị chu đáo cho mùa tuyển quân năm 2027

Ngay từ tháng 8-2026, Bộ CHQS TP Quảng Ninh đã tổ chức phúc tra công tác đăng ký, quản lý nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) tại các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, nắm bắt biến động về nơi cư trú, học tập, việc làm và các trường hợp thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ. Qua đó, kịp thời hướng dẫn khắc phục thiếu sót, hoàn thiện hồ sơ, quản lý chắc nguồn công dân.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Móng Cái 2 (TP Quảng Ninh) tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027 của thanh niên trên địa bàn.

Bộ CHQS thành phố tham mưu kiện toàn hội đồng NVQS các cấp, xây dựng kế hoạch tuyển quân năm 2027 và hướng dẫn triển khai thống nhất quy trình thực hiện. 100% cán bộ làm công tác tuyển quân được tập huấn nghiệp vụ; việc xét duyệt các trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ được tiến hành công khai, minh bạch, kết hợp đối chiếu dữ liệu dân cư quốc gia.

Từ ngày 13 đến 25-10-2026, các địa phương đồng loạt tổ chức sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2027, làm cơ sở lựa chọn công dân đủ điều kiện khám tuyển cấp thành phố. Trong đó, Ban CHQS phường Cẩm Phả phối hợp với lực lượng công an, y tế và các ban, ngành liên quan tổ chức sơ tuyển đối với 650 công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS.

Thượng tá Trịnh Đình Tú, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Cẩm Phả cho biết: “Để bảo đảm sơ tuyển đúng quy trình, công khai, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận. Công tác tổ chức khám chặt chẽ, bảo đảm trật tự, tổng hợp kết quả và hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng tiến độ”.

Tại phường Mạo Khê, Hội đồng NVQS phường tổ chức sơ tuyển sức khỏe cho hơn 800 nam công dân tại 3 địa điểm, tạo thuận lợi cho công dân và bảo đảm quy trình khám tuyển chặt chẽ.

Hội đồng NVQS phường Mạo Khê tổ chức sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2027 cho nam công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS trên địa bàn.

Công dân tìm hiểu thông tin về công tác tuyển quân.

Cùng với đó, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được phát huy. Ngay trong những ngày đầu sơ tuyển, công dân Nguyễn Minh Phúc, phường Mạo Khê đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Chia sẻ về quyết định của mình, Nguyễn Minh Phúc cho biết: “Mặc dù gia đình còn một số khó khăn, nhưng được gia đình động viên và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nên em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân ngũ”.

Trung tá Nguyễn Thái Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Móng Cái 2 cho biết, năm 2026, địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Đến nay, Hội đồng NVQS phường đã tiếp nhận 20 đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027, đồng thời tiếp tục rà soát hồ sơ, kiểm tra chặt chẽ các tiêu chuẩn theo quy định.

Theo kế hoạch, công tác khám sức khỏe NVQS cấp thành phố diễn ra từ ngày 1-11 đến hết ngày 31-12-2026. Sự chuẩn bị chủ động, chặt chẽ ngay từ cơ sở là tiền đề để Quảng Ninh hoàn thành chỉ tiêu, nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương; vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công tác tuyển quân năm 2027 tại Quảng Ninh đang được triển khai chủ động, hiệu quả. Chuẩn bị chu đáo ngay từ khâu đăng ký, quản lý nguồn, phúc tra đến sơ tuyển sức khỏe là tiền đề quan trọng để địa phương hoàn thành chỉ tiêu giao quân, nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ.