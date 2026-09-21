Quảng Ninh: Chủ động đưa các Luật của Quốc hội khóa XVI vào cuộc sống

Quảng Ninh

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh cho biết, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thông qua 15 luật và 6 nghị quyết quy phạm pháp luật nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, tháo gỡ điểm nghẽn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: CTV

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tuyên truyền cho đủ nội dung, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý quá trình triển khai phải hướng tới mục tiêu “hiểu để thực hiện, thực hiện để tạo chuyển biến trong thực tiễn”. Qua đó, đưa pháp luật thực sự trở thành công cụ để quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh Quảng Ninh vừa vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên từ Bộ Tư pháp phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới quan trọng của Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 12/2026/QH16.

Trong đó, Luật Phát triển đô thị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và luật hóa các cơ chế huy động nguồn lực hiệu quả; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật mở ra cách tiếp cận mới dựa trên nền tảng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận và được báo cáo viên giải đáp những vấn đề liên quan nhằm thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước không thể giữ tư duy thụ động, chờ đợi có đầy đủ văn bản hướng dẫn dưới luật mới bắt đầu nghiên cứu.

Phát biểu bế mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố nhấn mạnh việc Quốc hội thông qua luật mới là bước quan trọng, song hiệu quả của chính sách phụ thuộc lớn vào khâu tổ chức thực hiện. Các cơ quan không chỉ nghiên cứu Luật dưới góc độ “Luật quy định chúng ta phải làm gì”, mà cần nghiên cứu thêm dưới góc độ “Luật mở ra cho Quảng Ninh những khả năng gì”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, Quảng Ninh phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: CTV

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố yêu cầu các cấp ngành cần khẩn trương rà soát các quy định, đặt ngay từng cơ chế, chính sách mới vào điều kiện đặc thù của địa phương và chủ động chuẩn bị điều kiện để triển khai khi luật có hiệu lực. Đồng thời, các cơ quan trực tiếp thực hiện cần thường xuyên theo dõi thực tiễn, kịp thời tổng hợp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành.

Sự chủ động nhận diện cơ hội từ khuôn khổ pháp lý sẽ giúp Quảng Ninh tận dụng tối đa dư địa thể chế và đổi mới quản trị để phát triển bền vững. Đồng thời, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tăng cường giám sát, lắng nghe ý kiến cử tri, doanh nghiệp nhằm đưa các quyết sách nhanh chóng đi vào cuộc sống.