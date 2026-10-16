Quảng Ninh chủ động chuyển đổi phương thức quản lý, bố trí nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Phân bổ 2.400 tỷ đồng năm 2026

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035 diễn ra vào sáng 15/10, lãnh đạo Bộ Tài chính đã trình bày những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 46/2026/QH16.

Điểm cầu Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035 tại Quảng Ninh. Ảnh: Q.M.G

Điểm mới quan trọng nhất của Nghị quyết này là việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia trước đây thành một chỉnh thể đồng bộ. Các nội dung được hợp nhất bao gồm: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển văn hóa; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Nhằm khẩn trương cụ thể hóa quyết sách của Quốc hội, ngày 12/10/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 387/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về nội dung, cơ chế và chính sách thực hiện Chương trình. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định số 1966 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương, đồng thời định hướng kiện toàn hệ thống ban chỉ đạo tại các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh tham luận tại Hội nghị trực tuyến. Ảnh: Q.M.G

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh khẳng định, qua nghiên cứu Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ về mô hình quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình, Quảng Ninh nhận thức rõ yêu cầu đổi mới. Địa phương xác định phải chuyển nhanh từ cách thức quản lý theo từng chương trình riêng lẻ sang quản lý thống nhất theo mục tiêu và kết quả đầu ra. Quá trình này đồng thời phải bảo đảm kế thừa các nhiệm vụ đang thực hiện, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm giải trình, sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, công khai và hiệu quả.

Lấy sự chuyển biến đời sống người dân làm thước đo

Trên tinh thần chủ động, không trông chờ, thành phố Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia một cách quyết liệt, đồng bộ, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến nay, trên địa bàn Quảng Ninh đã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Thành phố đã cân đối, dành nguồn lực 9.700 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035. Trong đó, 2.400 tỷ đồng đã được phân bổ cho các địa phương ngay trong năm 2026. Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2029 sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, với ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Công trình nâng cấp đường trục chính khu trung tâm xã Quảng Tân hoàn thành, đưa vào sử dụng đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Ảnh: Q.M.G

Sau khi lắng nghe ý kiến tham gia và đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia đã phát biểu kết luận hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã tích hợp hầu hết các nội dung cần quy định và hướng dẫn. Hệ thống văn bản này bảo đảm khả năng triển khai thực hiện được ngay trên thực tế. Về cơ bản, các bộ, ngành liên quan không cần ban hành thêm các văn bản hướng dẫn như trước đây, ngoại trừ một số trường hợp đặc thù đặc biệt.

Bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khám chuyên khoa, tư vấn sức khỏe cho đồng bào DTTS xã Kỳ Thượng. Ảnh: Minh Đức

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo các bộ, ban, ngành Trung ương khẩn trương hoàn thiện và phân bổ nguồn lực bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, tiêu cực. Công tác kiểm tra, đôn đốc cần được tăng cường nhằm tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách tại cơ sở. Đối với các địa phương, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải nêu cao vai trò và trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, phù hợp với đặc thù thực tiễn của từng vùng, miền, địa phương. Quá trình triển khai phải lấy kết quả tại cơ sở, sự chuyển biến của đời sống người dân và chất lượng phát triển bền vững làm thước đo hiệu quả của Chương trình.

Song song với nguồn vốn ngân sách nhà nước, các địa phương cần huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa, chú trọng phát huy quyền làm chủ và sự tham gia chủ động của nhân dân trong quá trình thực hiện. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận, hưởng ứng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035.