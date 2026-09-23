Quảng Ninh chọn 'xanh - số' làm động lực phát triển bền vững

Sáng 23/9, Diễn đàn Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Quảng Ninh năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số gắn với thích ứng biến đổi khí hậu góp phần kiến tạo Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững”.

Diễn đàn có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và đại diện các cơ quan quản lý, tập trung tìm giải pháp kết nối tăng trưởng xanh, chuyển đổi số với nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tiến Sinh

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công, bên cạnh những cơ hội từ kinh tế biển, logistics, công nghiệp hiện đại, du lịch và mở rộng không gian đô thị, địa phương đang đối diện áp lực ngày càng lớn đối với tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái Vịnh Hạ Long - Vịnh Bái Tử Long và năng lực chống chịu thiên tai.

“Không thể quản trị một không gian phát triển mới bằng tư duy cũ; không thể giải quyết bài toán phát triển bền vững và an toàn cho nhân dân bằng những công cụ chắp vá, lạc hậu”, ông Nguyễn Văn Công nhấn mạnh.

Từ thực tế này, Quảng Ninh xác định chuyển đổi xanh là mục tiêu cốt lõi; chuyển đổi số là công cụ và phương thức thực hiện; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực dẫn dắt; người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, chủ thể thụ hưởng.

Theo lãnh đạo địa phương, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số phải song hành, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Trước tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan, năng lực dự báo, cảnh báo, quản trị rủi ro cần được nâng cao trên cơ sở dữ liệu, khoa học và công nghệ.

Chuyển đổi số vì vậy không chỉ dừng ở số hóa thủ tục hành chính hay phát triển các ứng dụng công nghệ. Dữ liệu được kỳ vọng trở thành đầu vào quan trọng trong quy hoạch, đầu tư, quản trị tài nguyên, cảnh báo thiên tai và ra quyết định phát triển.

Quang cảnh Diễn đàn Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Quảng Ninh năm 2026. Ảnh: Tiến Sinh

Theo GS.TSKH Hồ Tú Bảo, vấn đề không chỉ là làm sao để Quảng Ninh “xanh hơn”, mà cần xây dựng một hệ thống vừa tạo tăng trưởng, vừa có khả năng chống chịu, phản ứng, phục hồi và thích nghi trước biến đổi khí hậu.

Các đề xuất tập trung vào 5 hướng: xây dựng bản sao số vốn tự nhiên; kết nối các cực phát triển thành một hệ thống; gắn tăng trưởng xanh với khả năng chống chịu khí hậu; xây dựng nền tảng số, IoT và dữ liệu tập trung; tiến tới hình thành hệ điều hành và hệ quyết định Xanh - Số.

Với đặc điểm địa hình phân hóa, Quảng Ninh cũng phải giải quyết những bài toán khác nhau giữa ven biển, hải đảo và miền núi. Ven biển đối diện với bão, triều cường, nước biển dâng, ngập lụt; hải đảo chịu áp lực về nguồn nước ngọt và duy trì hạ tầng, trong khi miền núi có nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

Các chuyên gia đề xuất kết hợp quy hoạch đô thị thích ứng, hạ tầng xanh - xám, mô hình “đô thị bọt biển” và những giải pháp dựa vào tự nhiên. Trong đó, rừng ngập mặn, đất ngập nước, hồ điều hòa và không gian xanh được xem là một phần của hạ tầng nâng cao khả năng chống chịu thiên tai.

Quảng Ninh kỳ vọng từ diễn đàn sẽ xác định các nhiệm vụ ưu tiên, mô hình thí điểm và nhóm giải pháp có khả năng triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Sự kiện cũng giới thiệu nhiều công nghệ như chip bán dẫn, robot tự hành, UAV, tự động hóa và các nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, y tế, giao thông, du lịch và quản lý đô thị.

Mục tiêu đặt ra không chỉ là ứng dụng thêm công nghệ, mà quan trọng hơn là biến dữ liệu thành quyết định, đưa các mô hình thí điểm vào quản trị thực tế, gắn bảo vệ vốn tự nhiên với quy hoạch, đầu tư và phát triển kinh tế.