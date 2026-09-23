Quảng Ninh chi hơn 188 tỷ đồng hỗ trợ bữa trưa cho học sinh vùng khó

Bữa trưa ở điểm trường xa

10h30 tại Trường Mầm non Quảng Thịnh, xã Quảng Đức, căn bếp đã thơm mùi thức ăn. Thịt băm, rau luộc, canh nóng được chia thành từng suất để chuẩn bị bữa trưa cho trẻ. Với những học sinh ở xa, bữa ăn tại trường giúp các em không phải về nhà giữa ngày, còn phụ huynh cũng bớt một phần chi phí và thời gian đưa đón.

Giờ ăn trưa của học sinh trường Mầm non Quảng Thịnh

Cô Nguyễn Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Thịnh, cho biết trước đây phụ huynh phải đóng tiền ăn trưa cho con. Từ khi Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh được triển khai, trẻ thuộc diện thụ hưởng được hỗ trợ 360.000 đồng/tháng, cùng một số khoản hỗ trợ liên quan đến điện, nước, nhân viên nấu ăn và giáo viên dạy hè.

Trường hiện có 405 trẻ tại 4 điểm trường. Điểm xa nhất là Quảng Hợp, cách trung tâm khoảng 8km. Từ thứ hai đến thứ sáu, nhà trường tổ chức nấu ăn tại trường, trực tiếp kiểm soát nguyên liệu, chế biến và chia suất nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho trẻ.

Anh Lỷ A Bảo, ở thôn Hải Đông, xã Quảng Đức cho biết, khoản hỗ trợ tiền ăn giúp gia đình giảm một phần chi phí. Quan trọng hơn, con anh được ăn, nghỉ và chăm sóc tại trường trong ngày.

Tại Trường Mầm non Quảng Đức, 100% trẻ thuộc diện thụ hưởng chính sách được hỗ trợ tiền ăn trưa. Trường có một điểm trung tâm và ba điểm lẻ, trong đó điểm Mốc 13 cách trường chính khoảng 14km.

Thay vì vận chuyển thức ăn hoặc để trẻ di chuyển xa giữa ngày, nhà trường bố trí bếp nấu ngay tại điểm Mốc 13. Nhờ đó, học sinh ở xa vẫn có bữa trưa tại chỗ.

Ở lại trường, giữ nhịp học

Với học sinh lớn hơn, việc được ăn và nghỉ tại trường cũng giúp giảm áp lực từ quãng đường đi lại.

Trường Phổ thông Nội trú TH và THCS Quảng Đức năm học này có 904 học sinh. Trong số đó, 15 em có hộ khẩu tại xã Hải Ninh nhưng sinh sống gần địa bàn Quảng Đức, không thuộc diện hỗ trợ theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP.

Tuy nhiên, các em vẫn được học tập tại trường và hưởng chính sách hỗ trợ 936.000 đồng/học sinh/tháng theo Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND.

Theo thầy Trần Văn Trọng, Hiệu trưởng nhà trường, khoản hỗ trợ giúp học sinh duy trì việc học, nhất là với những em có hoàn cảnh khó khăn hoặc ở xa trường. Các em được ăn, nghỉ tập trung, trong khi gia đình giảm thêm một phần chi phí.

Học sinh ăn đầy đủ để nghỉ trưa ngay tại trường

Tại Trường TH-THCS Húc Động, xã Bình Liêu, 336 học sinh được hỗ trợ tiền ăn trưa với mức 450.000 đồng/học sinh/tháng. 81 học sinh khác do không thể đi về trong ngày được bố trí ăn, ở tập trung tại trường.

Em La Thị Hân, học sinh lớp 8A, cho biết trước đây vào những ngày học buổi chiều, em thường phải vội về nhà ăn trưa rồi quay lại trường.

“Nay được ăn và nghỉ tại trường, em có thêm thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi học chiều”, Hân nói.

Với học sinh vùng cao, vùng biên, quãng đường từ nhà đến trường không chỉ tính bằng số kilomet mà còn là thời gian và chi phí đi lại mỗi ngày. Vì thế, việc được ăn trưa tại trường giúp các em giảm một chặng đường, đồng thời duy trì lịch học ổn định hơn.

Chính sách đến gần học sinh

Theo Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND, trẻ mầm non và học sinh thuộc diện thụ hưởng được hỗ trợ tiền ăn trưa. Trong đó, mức hỗ trợ đối với trẻ mầm non là 360.000 đồng/trẻ/tháng.

Dự kiến mỗi năm học có khoảng 36.900 trẻ em, học sinh được hưởng chính sách, với tổng kinh phí khoảng 188,1 tỷ đồng. Cùng với đó, khoảng 7.100 người học mỗi năm được hỗ trợ ăn, ở tập trung với mức 936.000 đồng/người học/tháng.

Lãnh đạo xã Hoành Mô kiểm tra suất ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn

Theo ông Hoàng Kiên Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, việc hỗ trợ ăn trưa, ăn ở tập trung giúp học sinh ở xa giảm khó khăn trong đi lại và giảm một phần chi phí cho gia đình.

Việc tổ chức bữa ăn và thời gian nghỉ tại trường cũng tạo điều kiện để học sinh duy trì việc học đều đặn hơn, đặc biệt tại những khu vực có khoảng cách từ nhà đến trường xa.