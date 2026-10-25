Quảng Ninh chi gần 62 tỷ đồng hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT thành phố Quảng Ninh, kinh phí hỗ trợ sách giáo khoa gần 62 tỷ đồng, thuộc nhóm chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ người học. Nội dung này được đề cập tại buổi làm việc chiều 25/10 giữa Sở GD&ĐT và Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu.

Đoàn khảo sát do ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, làm trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh.

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Quảng Ninh đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai cùng các chính sách hỗ trợ người học, phát triển đội ngũ nhà giáo và bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học.

Mỗi năm học, thành phố dành gần 800 tỷ đồng thực hiện các chính sách đặc thù trong lĩnh vực giáo dục, bên cạnh hỗ trợ sách giáo khoa còn có chính sách về sữa học đường, đi lại và giáo dục hòa nhập.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT thành phố Quảng Ninh báo cáo tại buổi làm việc.

Năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đạt 100% ở cấp tiểu học, 52,28% ở cấp THCS và 50% ở cấp THPT. Thành phố lựa chọn 92 cơ sở giáo dục xây dựng mô hình điểm tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, chú trọng củng cố kiến thức, hỗ trợ học sinh chưa đáp ứng yêu cầu chương trình và phát triển kỹ năng sống.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu giáo viên, mất cân đối cơ cấu đội ngũ theo môn học và địa bàn vẫn chưa được khắc phục triệt để. Điều kiện tổ chức dạy học thực hành và năng lực triển khai dạy học tích hợp giữa các cơ sở giáo dục còn chưa đồng đều.

Đoàn khảo sát thực tế khu vực nội trú tại điểm trường khu Cài, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Dương, phường Hoành Bồ.

Sở GD&ĐT kiến nghị tăng cường giám sát việc bảo đảm điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; quan tâm chính sách về sách giáo khoa, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và phát triển đội ngũ nhà giáo gắn với phân cấp quản lý.

Ông Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận sự quan tâm, ưu tiên nguồn lực của Quảng Ninh đối với giáo dục và đào tạo, nhất là các chính sách đặc thù nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh. Các kiến nghị tại buổi làm việc sẽ được Đoàn khảo sát tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phục vụ công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật và hoạt động giám sát.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn khảo sát thực tế việc tổ chức dạy học, sắp xếp trường, lớp tại điểm trường chính và điểm trường khu Cài thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Dương, phường Hoành Bồ.