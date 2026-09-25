Quảng Ninh chỉ đạo xác minh phản ánh về sự kiện có người nước ngoài tại Bãi Cháy

Trước đó, UBND thành phố Quảng Ninh nhận được thông tin phản ánh về việc thời gian qua, tại một số cơ sở, địa điểm tổ chức sự kiện trên địa bàn phường Bãi Cháy có các sự kiện với đông người nước ngoài tham dự.

Trong đó, thông tin phản ánh cho rằng, ngày 15/9, tại D'LIORO Hotel & Resort có tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc Trung Quốc.

Trước thông tin trên, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ; đồng thời chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Qua xác minh bước đầu, UBND phường Bãi Cháy cho biết, không có hoạt động tổ chức hội thảo tại D'LIORO Hotel & Resort như thông tin phản ánh.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố, Sở Y tế, UBND phường Bãi Cháy và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh.

Nội dung kiểm tra tập trung làm rõ tổ chức, cá nhân tổ chức sự kiện; nội dung, quy mô, thành phần tham dự; việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan, nhất là quản lý người nước ngoài, an ninh, trật tự, kinh doanh theo phương thức đa cấp và quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.

Kết quả kiểm tra, xác minh phải được báo cáo UBND thành phố trước ngày 27/9.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, ngay ngày 24/9, UBND phường Bãi Cháy tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về việc tổ chức hội thảo dành cho khách Trung Quốc tại quần thể nghỉ dưỡng D'LIORO Hotel & Resort.

Qua xác minh bước đầu, UBND phường Bãi Cháy cho biết không có hoạt động tổ chức hội thảo tại D'LIORO Hotel & Resort như thông tin phản ánh.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Đức Dương, ngày 9/9/2026, Công ty TNHH Đức Dương - Chi nhánh Hạ Long (Khách sạn D'LIORO Hotel & Resort) và Công ty Du lịch Dịch vụ Bình An Việt Nam (Móng Cái) ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hội trường và tiệc Gala dinner phục vụ đoàn 229 khách của Công ty Fudi (Trung Quốc) đến tham quan, du lịch tại thành phố.