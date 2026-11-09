Quảng Ninh: Cháy lớn thiêu rụi quán lẩu gà lá é Đà Lạt

Lúc 15h47 ngày 9.11, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 (Công an thành phố Quảng Ninh) nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại một cơ sở kinh doanh ăn uống thuộc khu vực đường Trần Quốc Nghiễn, Khu phố Hồng Hải 8, phường Hạ Long.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để ứng cứu

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc cao. Do công trình có kết cấu lắp ghép, lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều vật dụng, thiết bị bên trong.

Khu vực xảy ra cháy có diện tích khoảng 30m². Công tác chữa cháy được triển khai với 4 xe chữa cháy, 2 xe tiếp nước cùng khoảng 100 người có mặt tại hiện trường để hỗ trợ dập lửa.

Tuy nhiên, do lửa cháy quá lớn, toàn bộ nhà hàng bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.

Đến 16h20 cơ quan chức năng khống chế được ngọn lửa

Đến khoảng 16h20 cùng ngày, lực lượng PCCC khống chế được ngọn lửa. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Quán gà bị thiêu rụi hoàn toàn

Trong lúc cháy, ngọn lửa bốc cao khiến khói ám đen 2 biệt thự bên cạnh nhà hàng. Cửa sổ, cục nóng điều hòa của hai biệt thự này cũng bị ngọn lửa làm hư hỏng.

Đám cháy lan nhanh nên bên trong chỉ còn trơ khung sắt

Cùng thời điểm, chính quyền địa phương, công an và lực lượng quân sự phường Hạ Long phối hợp bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn và mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.