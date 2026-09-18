Quảng Ninh: Cháy lớn tại chợ Kim Sơn, hơn 100 cảnh sát tham gia chữa cháy, cứu nạn

Theo lực lượng chức năng, khoảng 8h09 sáng 18/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Quảng Ninh nhận tin báo cháy và khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Cháy lớn khiến lửa bùng phát kèm khói đen bốc cao.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với UBND phường Mạo Khê, Công an phường Mạo Khê, ngành điện lực và các đơn vị liên quan triển khai chữa cháy, cứu nạn, khoanh vùng, ngăn cháy lan.

Khu vực cháy tập trung nhiều vật liệu dễ cháy như vải vóc, quần áo, giày dép nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, tạo cột khói đen cao hàng chục mét.

Trước diễn biến phức tạp, lực lượng chi viện từ Công an thành phố Hải Phòng được huy động đến hiện trường hỗ trợ chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với UBND phường Mạo Khê, Công an phường Mạo Khê, ngành điện lực và các đơn vị liên quan triển khai chữa cháy, cứu nạn, đồng thời khoanh vùng, không để đám cháy lan rộng.

Lãnh đạo phường Mạo Khê trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng phối hợp triển khai phương án chữa cháy, cứu hộ. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng, phương tiện được huy động tham gia xử lý vụ việc.

Đến khoảng 9h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang khu vực lân cận. Thông tin ban đầu cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Clip cháy chợ Kim Sơn, Mạo Khê. (Bạn đọc cung cấp).

Một người dân sống gần chợ cho biết, khi nghe tiếng hô hoán, ông chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa bốc cao. Theo người dân, khu vực xảy ra cháy tập trung nhiều hộ kinh doanh quần áo, giày dép, đồ gia dụng và hàng ăn.

Hiện lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.