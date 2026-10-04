Quảng Ninh: Cháy dữ dội giữa đêm khuya tại cửa hàng tạp hoá

Theo đó, vào khoảng 23h đêm 3.10, tại một cửa hàng tạp hóa trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Uông Bí, Quảng Ninh đã xảy ra cháy, diện tích khoảng 140m².

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố đã điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước cùng cán bộ chiến sỹ khẩn trương tới hiện trường.

Đám cháy giữa đêm khuya tại một cửa hàng tạp hoá

Do cửa hàng tạp hoá có nhiều sản phẩm hàng hoá, thùng carton và các chất dễ cháy nên đám cháy phát triển mạnh, toả ra nhiệt lượng lớn, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Đám cháy xảy ra lúc nửa đêm, nhưng ngay khi phát hiện, những người trong gia đình đã kịp thoát ra ngoài, không có người mắc kẹt.

Đến 23h50, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người, không cháy lan sang các nhà xung quanh.

Thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng xác minh làm rõ.