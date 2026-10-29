Quảng Ninh chấn chỉnh việc vận động người dân rút hồ sơ đất đai để 'né' quá hạn

Văn phòng UBND thành phố Quảng Ninh vừa ban hành thông báo kết luận của ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, tại cuộc họp về giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng, quản lý quỹ đất công ích và cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

Người dân đến làm thủ tục đất đai tại Trung Tâm hành chính công Quảng Yên.

Theo thông báo, thời gian qua, công tác quản lý đất đai và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai tại một số cơ quan, địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt.

Đáng chú ý, đa số địa phương báo cáo không có hồ sơ quá hạn, tồn đọng nhưng thực tế người dân vẫn phản ánh việc nộp hồ sơ chưa được tiếp nhận đúng quy trình Một cửa, còn tình trạng hướng dẫn sai quy định. Việc rà soát hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký đất đai tại một số nơi chưa đầy đủ, thiếu thực chất.

Lãnh đạo thành phố cũng chỉ rõ tình trạng một số cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, trong khi người đứng đầu đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc quán triệt tinh thần phục vụ người dân.

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Công yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố rà soát toàn bộ danh sách hồ sơ quá hạn, xác định rõ số ngày chậm, khâu xử lý chậm, trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân và thời hạn khắc phục.

Đặc biệt, phải chấn chỉnh dứt điểm tình trạng vận động người dân rút hồ sơ, tự nguyện xin bổ sung hoặc trả hồ sơ để nộp lại nhằm né quá hạn. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi, hẹn lại thời gian trả kết quả và báo cáo kết quả chấn chỉnh đợt đầu trước ngày 5/11.

Cán bộ Trung tâm hành chính công xử lý thủ tục đất đai cho người dân.

UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu rà soát đến từng thôn, khu phố, thống kê đầy đủ hồ sơ chưa được giải quyết, hồ sơ quá hạn, vướng mắc, kể cả những trường hợp đã được trả kết quả trên hệ thống nhưng thực tế chưa giải quyết xong.

Đối với những hồ sơ đủ điều kiện phải giải quyết ngay, không chờ xây dựng kế hoạch. Các địa phương không được tự ý đặt thêm điều kiện, từ chối tiếp nhận hoặc dừng giải quyết hồ sơ khi thiếu căn cứ pháp lý.

Đáng chú ý, Tổ công tác lưu động hỗ trợ thủ tục hành chính đất đai được giao kiểm tra toàn bộ hồ sơ bị yêu cầu bổ sung hoặc từ chối kể từ thời điểm phân cấp thẩm quyền đến nay; lập danh sách cán bộ, đơn vị có biểu hiện nhũng nhiễu, đùn đẩy để báo cáo Chủ tịch UBND thành phố và Sở Nội vụ xử lý nghiêm trước ngày 10/11.

Sở Nội vụ được giao tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất tại các đơn vị có nhiều hồ sơ trễ hạn, hướng dẫn trái quy định, đùn đẩy trách nhiệm; báo cáo kết quả bước đầu trước ngày 12/11 để xử lý nghiêm, không chờ bình xét cuối năm.

Cùng với việc chấn chỉnh trách nhiệm cán bộ, thành phố yêu cầu xây dựng phương án phấn đấu cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tăng cường liên thông dữ liệu, không yêu cầu người dân nộp lại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng giải quyết hồ sơ và tính trung thực của báo cáo. Kết quả thực hiện sẽ là tiêu chí bắt buộc trong đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2026.