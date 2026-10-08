Quảng Ninh chấn chỉnh việc thu, chi, vận động đóng góp trong trường học

Động thái này được thực hiện sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh nhận được một số phản ánh của người dân, cha mẹ học sinh liên quan đến việc thu, sử dụng các khoản đóng góp được gọi là “quỹ”. Sở yêu cầu các đơn vị kịp thời kiểm tra, làm rõ phản ánh, phòng ngừa và xử lý tình trạng thu sai quy định, lạm thu, bảo đảm quyền lợi của học sinh và cha mẹ học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, đối với các khoản thu dịch vụ trong cơ sở giáo dục công lập, các trường chỉ được tổ chức thu những dịch vụ thuộc danh mục quy định; không đổi tên, tách khoản hoặc lập “quỹ” để thu ngoài danh mục.

Trước khi thu, nhà trường phải có kế hoạch, dự toán riêng cho từng dịch vụ, xác định rõ đối tượng sử dụng, nội dung chi, nguồn kinh phí hỗ trợ và mức thu. Việc thu phải được thỏa thuận bằng văn bản, đăng ký tự nguyện và công khai theo hướng dẫn;

Mức thu căn cứ chi phí hợp lý, không vượt mức tối đa; không thu trùng nội dung đã được ngân sách hoặc nguồn khác chi trả và không thu đối với học sinh không đăng ký, không sử dụng dịch vụ.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở yêu cầu thực hiện đúng quy định hiện hành. Kinh phí phải hình thành từ sự ủng hộ tự nguyện và tài trợ hợp pháp; không ấn định mức bình quân, mức tối thiểu hoặc giao chỉ tiêu. Việc đa số biểu quyết cũng không thay thế sự tự nguyện của từng cha mẹ học sinh.

Ban đại diện không được huy động tiền để chi cho các hoạt động như bảo vệ, an ninh, trông giữ xe, vệ sinh trường lớp, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên; mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học; sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng công trình của nhà trường.

Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát toàn bộ các khoản thu đã thông báo, đang thu và đã thu từ đầu năm học 2026-2027, kể cả các khoản do giáo viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc cá nhân vận động. Đồng thời, chấm dứt việc tự lập các loại “quỹ lớp”, “quỹ trường”, “quỹ hoạt động”, “quỹ khen thưởng”, “quỹ khuyến học” hoặc tên gọi khác để thu từ cha mẹ học sinh.

Nhà trường không được công khai danh sách người chưa đóng tiền trong nhóm lớp để gây áp lực. Hiệu trưởng phải nắm được các hoạt động vận động, đóng góp liên quan đến trường, lớp; không chỉ đạo, gợi ý hoặc để giáo viên, Ban đại diện đứng ra vận động thay nhà trường nhằm né tránh trách nhiệm; không hợp thức hóa khoản thu, chi sai bằng biên bản họp hoặc xác nhận tự nguyện.

Khi phát hiện khoản thu, chi sai, phải dừng ngay việc thu và sử dụng số tiền có dấu hiệu sai phạm; kiểm tra, lập biên bản xác định khoản thu, số tiền đã thu, đã chi, còn lại, người đã nộp và trách nhiệm liên quan. Trường hợp xác định thu sai, phải lập phương án hoàn trả đúng người đã nộp, công khai căn cứ, số tiền và thời hạn hoàn trả.

Các cơ sở giáo dục phải hoàn thành tự rà soát, báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp trong 7 ngày làm việc kể từ khi nhận công văn. UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở gửi báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2026.