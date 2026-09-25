Quảng Ninh: Chấn chỉnh lại hoạt động du lịch sau một số lùm xùm

Địa bàn thành phố Quảng Ninh là điểm đến du lịch, có sức hấp dẫn với du khách nhưng cũng vì thế cần phải đặt ra yêu cầu cao trong khai thác, vận hành, quản lý để phát huy đúng những giá trị về du lịch.

Sở VHTTDL Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị lữ hành quản lý, khai thác đúng chương trình, đúng hợp đồng; cung cấp thông tin đầy đủ chính xác, trung thực; sử dụng hướng dẫn viên đáp ứng đầy đủ điều kiện hành nghề và hoạt động đúng phạm vi được phép. Đặc biệt, không để người nước ngoài không đủ điều kiện trực tiếp tập hợp, dẫn đoàn, hướng dẫn, thuyết minh cho khách du lịch trên địa bàn.

Đối với các khu, điểm du lịch, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường kiểm soát, giám sát hoạt động hướng dẫn, thuyết minh, bảo đảm mọi thông tin cung cấp tới du khách chính xác, khách quan, phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa và tài nguyên của điểm đến. Những nội dung sai lệch, thiếu căn cứ hoặc có nguy cơ làm ảnh hưởng đến nhận thức của du khách về lịch sử, văn hóa, hình ảnh địa phương được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời.

Cùng với đó, các cơ sở kinh doanh, mua sắm phục vụ khách du lịch phải tuân thủ nghiêm các quy định về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa; thực hiện niêm yết và bán đúng giá; không quảng cáo sai sự thật, không sử dụng hoặc lợi dụng danh nghĩa, hình ảnh của khu, điểm du lịch hay cơ quan nhà nước để tạo dựng niềm tin, tác động hoặc thúc đẩy hoạt động mua bán.

Hình ảnh bên trong bảo tàng Quảng Ninh

Sở Công Thương phối hợp tăng cường quản lý nguồn gốc, chất lượng, giá cả hàng hóa và các nội dung liên quan tại những cơ sở thường xuyên phục vụ khách du lịch; cùng các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đây không chỉ là yêu cầu nhằm chấn chỉnh những biểu hiện thiếu chuẩn mực trong hoạt động kinh doanh du lịch, mà còn là giải pháp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố niềm tin của du khách và giữ gìn hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến an toàn, văn minh, chuyên nghiệp.

Trước đó, vào trung tuần tháng 9.2026, UBND thành phố Quảng Ninh đã giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về hoạt động đón, tập hợp, thuyết minh và tổ chức lịch trình tham quan của khách du lịch tại Bảo tàng Quảng Ninh cùng một số cơ sở kinh doanh.

Để chủ động kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, giữ gìn hình ảnh và uy tín của Bảo tàng Quảng Ninh, Sở VHTTDL đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn diện các nội dung được phản ánh. Trọng tâm là làm rõ việc tổ chức đón, tập hợp đoàn, hướng dẫn, thuyết minh cho khách; tư cách, chức danh và điều kiện hành nghề của người trực tiếp hướng dẫn, thuyết minh; nhiệm vụ của đơn vị quản lý Bảo tàng trong việc quản lý, giám sát các hoạt động diễn ra tại đây.

UBND thành phố cũng vừa chỉ đạo Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ tổ chức, cá nhân tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc Trung Quốc; quy mô sự kiện, nội dung và thành phần tham dự, việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh lữ hành, hoạt động hướng dẫn du lịch, quản lý khu, điểm du lịch; đẩy mạnh kiểm tra tại các khu, điểm du lịch, bảo tàng, di tích, bến cảng, điểm đón khách và địa bàn có đông khách quốc tế.

Đặc biệt, đối với trường hợp người nước ngoài trực tiếp tập hợp, dẫn đoàn, hướng dẫn, thuyết minh cho khách du lịch, kịp thời kiểm tra, xác minh nội dung hoạt động, tư cách, đơn vị liên quan và điều kiện pháp lý theo quy định. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại, dịch vụ; quản lý kiểm tra hoạt động đón, trả, tập hợp khách du lịch và hoạt động du lịch trên địa bàn…

Qua đó, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, minh bạch; nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi du khách và xây dựng hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến chuyên nghiệp, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.