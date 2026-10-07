Quảng Ninh: Chăm sóc sức khỏe tâm thần không chỉ điều trị triệu chứng

Ngày 7/10, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Quảng Ninh tổ chức gặp mặt cán bộ, viên chức, người lao động nhân Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới (10/10).

Chương trình là dịp để đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế cùng nhìn lại công tác khám, điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần; đồng thời chia sẻ những áp lực, khó khăn đặc thù của những người đang làm việc trong lĩnh vực này.

ThS.BS Vũ Minh Hạnh - Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Quảng Ninh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tiến Sinh

Theo Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Quảng Ninh, chăm sóc người bệnh tâm thần là công việc đòi hỏi không chỉ năng lực chuyên môn mà còn cần sự kiên trì, thấu hiểu và đồng hành lâu dài. Với nhiều người bệnh, quá trình điều trị không kết thúc khi các triệu chứng được kiểm soát mà còn là hành trình phục hồi khả năng sinh hoạt, lao động và từng bước trở lại cuộc sống bình thường.

ThS.BS Vũ Minh Hạnh - Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Quảng Ninh cho rằng: Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới không chỉ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng mà còn là dịp để những người làm trong lĩnh vực này nhìn lại trách nhiệm nghề nghiệp và lắng nghe sâu sắc hơn tiếng nói của người bệnh.

Một vấn đề được lãnh đạo bệnh viện đặc biệt đề cập là sức khỏe tâm thần của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Những người làm việc trong chuyên ngành tâm thần thường xuyên phải tiếp xúc với người bệnh trong trạng thái đau khổ, tuyệt vọng, kích động hoặc những hoàn cảnh gia đình phức tạp. Cùng với đó là áp lực chuyên môn, trực đêm, hồ sơ, thủ tục và trách nhiệm nghề nghiệp.

Do đó, xây dựng môi trường làm việc tốt không chỉ dừng lại ở đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị mà cần hình thành một môi trường trong đó cán bộ được tôn trọng, đồng nghiệp biết chia sẻ, lãnh đạo biết lắng nghe và mỗi người đều cảm nhận được giá trị của mình trong tập thể.

“Giá trị lớn nhất của một bệnh viện không nằm ở tòa nhà cao bao nhiêu tầng hay có bao nhiêu trang thiết bị. Tài sản quan trọng nhất của bệnh viện chính là con người”, ThS.BS Vũ Minh Hạnh chia sẻ.

Quang cảnh buổi gặp mặt nhân Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới (10/10). Ảnh: Tiến Sinh

Thời gian tới, bệnh viện xác định tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển thêm các kỹ thuật chuyên sâu; đẩy mạnh tâm lý lâm sàng, phục hồi chức năng, nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển đổi số và quản lý chất lượng. Đồng thời, đơn vị hướng tới mở rộng vai trò từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng và dự phòng.

Bệnh viện đặt mục tiêu từng bước trở thành cơ sở chuyên khoa tâm thần hiện đại, nhân văn, chuyên sâu, chất lượng cao, là địa chỉ tin cậy của người dân.

Buổi gặp mặt cũng là dịp ghi nhận những đóng góp thầm lặng của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế chuyên ngành tâm thần - những người hằng ngày trực tiếp chăm sóc, điều trị và đồng hành với nhóm người bệnh cần nhiều sự kiên trì, cảm thông.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Quảng Ninh mong muốn lan tỏa thông điệp mỗi người cần quan tâm đến sức khỏe tinh thần như sức khỏe thể chất; giảm định kiến đối với người mắc rối loạn tâm thần, tạo môi trường chia sẻ để người gặp khó khăn về tâm lý có thể chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ và tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời.