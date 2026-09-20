Quảng Ninh cập nhật gần 3.000 cơ sở trên hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Chè Đường Hoa đạt tiêu chuẩn OCOOP.

Đến nay, hệ thống đã cập nhật thông tin của 2.949 cơ sở, cấp 292 tài khoản quản lý và 1.635 tài khoản cơ sở. Bên cạnh đó, đã có 3.016 mã QR cho sản phẩm và 421 lô sản xuất được cập nhật trên hệ thống. Việc số hóa thông tin sản xuất, kinh doanh giúp cơ quan quản lý có thêm công cụ kiểm soát nguồn gốc và quá trình sản xuất của sản phẩm.

Đối với người tiêu dùng, việc truy xuất bằng mã QR cũng tạo điều kiện tiếp cận thông tin minh bạch hơn về sản phẩm trước khi lựa chọn và sử dụng. Đáng chú ý, Quảng Ninh đang triển khai kết nối truy xuất nguồn gốc đầy đủ, toàn trình theo thời gian thực lên Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với 5 cơ sở có sản phẩm OCOP đạt hạng 4 và 5 sao. Các sản phẩm dự kiến kết nối gồm Trà Việt Tú, Trà hoa vàng Ba Chẽ, Trà hoa vàng Quy Hoa, miến dong Bình Liêu và nước mắm HCM

Đồi chè trồng theo hướng hữu cơ tai. Đường Hoa

Đây đều là những sản phẩm có giá trị, gắn với vùng nguyên liệu và thương hiệu địa phương. Việc ưu tiên các sản phẩm OCOP có thứ hạng cao được kỳ vọng nâng mức độ minh bạch về nguồn gốc, quy trình sản xuất và chất lượng, đồng thời tạo điều kiện để sản phẩm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các kênh phân phối hiện đại.

Những búp chè ở Đường Hoa trồng theo tiêu hướng hữu cơ mang lại giá trị kinh tế cao.

Đối với sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn và hữu cơ, truy xuất nguồn gốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ phục vụ quản lý nhà nước, dữ liệu sản xuất còn là cơ sở để doanh nghiệp và hợp tác xã xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và từng bước mở rộng thị trường cho nông sản địa phương.