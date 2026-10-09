Quảng Ninh: Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nguồn gốc, hạn sử dụng thực phẩm.

Một số sản phẩm giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ, nơi đóng gói sản phẩm bị thu giữ.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Quảng Ninh, qua công tác điều tra, lực lượng chức năng phát hiện thủ đoạn sản xuất, buôn bán thực phẩm giả có dấu hiệu ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường tìm mua các thực phẩm, bánh kẹo không rõ nguồn gốc với số lượng lớn, sau đó thay đổi hình thức bao bì để đưa sản phẩm vào lưu thông trên thị trường.

Điển hình là vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại hộ kinh doanh Đ.V.T., phường Hà Lầm, thành phố Quảng Ninh. Theo thông tin từ cơ quan công an, các đối tượng đã liên hệ với tiểu thương tại khu vực La Phù, Hà Nội để mua số lượng lớn thực phẩm, bánh kẹo theo cân. Hàng hóa được cung cấp kèm tem, nhãn thể hiện thông tin về nơi sản xuất, đóng gói tại một số địa phương như Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy nhiên, các sản phẩm này không có ngày sản xuất và hạn sử dụng. Sau khi đưa hàng về, các đối tượng tiến hành sang chiết, chia nhỏ và đóng gói lại, sau đó tự in ngày sản xuất, hạn sử dụng lên tem nhãn. Sản phẩm được vận chuyển đến nhiều cửa hàng tạp hóa và cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Quảng Ninh để tiêu thụ.

Theo cơ quan chức năng, việc gắn thêm thông tin về nguồn gốc, nơi sản xuất, đóng gói và hạn sử dụng khiến người tiêu dùng khó nhận biết chất lượng thực tế của sản phẩm. Đây không chỉ là hành vi vi phạm các quy định về sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Trước tình trạng trên, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân không mua hoặc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; thận trọng với những sản phẩm có dấu hiệu bất thường về bao bì, nhãn mác, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Các hộ kinh doanh, doanh nghiệp cũng được khuyến cáo kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng, hóa đơn, chứng từ và thông tin về xuất xứ sản phẩm; không nhập, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu giả mạo.

Lực lượng chức năng Quảng Ninh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.