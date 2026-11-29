Trước nhu cầu sử dụng flycam để quay phim, chụp ảnh tại các điểm du lịch, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Quảng Ninh đã phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và lực lượng Công an tại 8 xã, phường nằm trong khu vực cấm bay, hạn chế bay triển khai tuyên truyền các quy định liên quan.

Tại các địa bàn này, biển cảnh báo khu vực cấm bay, hạn chế bay được lắp đặt ở những vị trí dễ quan sát. Qua đó, người dân địa phương và du khách có thể nhận biết phạm vi cần lưu ý trước khi sử dụng thiết bị bay không người lái, hạn chế nguy cơ vi phạm do thiếu thông tin.

Biển cảnh báo khu vực cấm bay, hạn chế bay được lắp đặt tại vị trí dễ quan sát.

Tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, nội dung tuyên truyền còn được truyền tải qua hệ thống màn hình LED tại nhà ga. Đây là hình thức giúp hành khách, du khách tiếp cận các quy định ngay khi đến sân bay, chủ động tìm hiểu trước khi lựa chọn địa điểm quay phim, chụp ảnh từ trên cao.

Quảng Ninh có nhiều danh lam thắng cảnh, điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách. Trong đó, flycam được nhiều người lựa chọn để ghi lại hình ảnh cảnh quan từ trên cao. Tuy nhiên, việc sử dụng thiết bị này cần tuân thủ các quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Nội dung tuyên truyền về khu vực cấm bay, hạn chế bay qua màn hình LED tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Đặc biệt, việc tự ý điều khiển flycam trong khu vực cấm bay hoặc không chấp hành quy định tại khu vực hạn chế bay có thể ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh của tàu bay, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với hành khách và tổ bay.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân, du khách và các tổ chức có nhu cầu sử dụng UAV, flycam cần chủ động kiểm tra địa điểm dự kiến bay, chú ý các biển cảnh báo và thực hiện đầy đủ thủ tục, điều kiện theo quy định.

Khi phát hiện thiết bị bay có dấu hiệu vi phạm hoặc nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để kiểm tra, xử lý.