Quảng Ninh cần hút thêm 1,14 tỷ USD vốn FDI trong hai tháng

Một khu công nghiệp tại Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh cho biết, thời gian tới, địa phương tập trung rà soát các dự án có khả năng hoàn thành thủ tục đầu tư, đồng thời phối hợp tháo gỡ khó khăn cho những dự án đã được cấp phép.

Việc thu hút vốn mới sẽ gắn liền với tiến độ thực hiện, hiệu quả sử dụng đất và khả năng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng khu công nghiệp được xác định là điều kiện then chốt. Đến nay, toàn thành phố có 7 trong số 17 khu công nghiệp đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích, trong đó có 8 khu công nghiệp đã đầu tư hạ tầng trên diện tích đất công nghiệp 1.396,95 ha.

Ngoài ra, thành phố đã quyết định thành lập 6 cụm công nghiệp từ đầu năm, đồng thời thực hiện thành lập và mở rộng 22 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.278,45 ha.

Ông Trương Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho hay, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng và địa phương tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục xây dựng, môi trường với mục tiêu rút ngắn thời gian từ khi nhà đầu tư được chấp thuận dự án đến khi triển khai xây dựng, đưa nhà máy vào hoạt động.

Trong giai đoạn nước rút cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, rà soát dự án có khả năng khởi công, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Sông Khoai, Đông Triều.

Việc triển khai các dự án đúng tiến độ sẽ giúp nguồn vốn thu hút thực sự trở thành năng lực sản xuất, nguồn thu ngân sách, tạo việc làm cho người lao động và góp phần cho việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số của địa phương.

Trong 10 tháng năm 2026, thành phố Quảng Ninh tiếp tục thu hút lượng vốn đầu tư lớn từ khu vực trong nước và có thêm nhiều dự án đi vào sản xuất tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu đề ra, địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nhằm sớm đưa nguồn vốn đăng ký vào thực tế.

Trong 10 tháng, tổng vốn thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt 236.354 tỷ đồng, bao gồm vốn cấp mới cho 78 dự án và vốn điều chỉnh tăng của 12 dự án. Đây là nguồn lực quan trọng bổ sung cho đầu tư phát triển, nhất là trong bối cảnh địa phương đang triển khai nhiều dự án hạ tầng, đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Đối với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong 10 tháng, Quảng Ninh thu hút trên 1,3 tỷ USD, đạt 54,16% kế hoạch năm; trong đó, có 27 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 660 triệu USD; 25 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm 693,2 triệu USD.

Việc phần vốn điều chỉnh tăng chiếm tỷ trọng đáng kể cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp hiện hữu bên cạnh việc tìm kiếm nhà đầu tư mới.