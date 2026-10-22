Quảng Ninh cần chú trọng xử lý hồ sơ tồn đọng, đẩy nhanh cấp 'sổ đỏ' cho người dân. Ảnh minh họa - CP

Quảng Ninh cần tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế ở mức cao

Theo văn bản số 543/TB-VPCP ngày 22/10/2026 do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh, Phó Thủ tướng đề nghị trong những tháng cuối năm 2026, thành phố Quảng Ninh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tận dụng tối đa thời cơ, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng, tạo đà bứt phá cho năm 2027 và đóng góp cho kết quả chung của cả nước.

Trong đó, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đánh giá các nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhận diện đầy đủ, xác định rõ các động lực và dư địa tăng trưởng mới để rà soát, hoàn thành xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, khả thi, dồn lực cho các tháng còn lại để bảo đảm hoàn thành toàn diện tất cả các mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế tư nhân, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" liên thông.

Chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là khu vực tư nhân, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và triển khai các dự án lớn trên địa bàn. Chú trọng phát triển thị trường, kích cầu tiêu dùng, khai thác hiệu quả nhu cầu mua sắm, du lịch cuối năm gắn với kiểm soát, bình ổn giá; tận dụng các FTA, xúc tiến thương mại biên giới và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, phát triển thương mại cân bằng, bền vững.

Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch Thành phố Quảng Ninh, phát triển đô thị, nhà ở và bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân gắn với khu, cụm công nghiệp, xây dựng lộ trình, đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các cụm công nghiệp còn thiếu. Rà soát, cập nhật số liệu các dự án nguồn, lưới điện theo Quy hoạch điện VIII, gửi Bộ Công Thương trong tháng 10/2026.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến cấp xã.

Triển khai đánh giá, chấm điểm KPI đối với các sở, ngành, địa phương gắn với đánh giá, sử dụng cán bộ; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã; kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tăng cường kỷ luật phát ngôn. Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên. Tập trung cao độ số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai, đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chịu trách nhiệm về nhiệm vụ này theo Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 05/10/2026; chú trọng xử lý hồ sơ tồn đọng, đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp.