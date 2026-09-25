Quảng Ninh: Các khối thi đua tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Năm 2026, Phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, gắn với các đợt thi đua cao điểm và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ CHQS thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng Khối thi đua Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các Trung đoàn.

Công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm túc. Các đơn vị tổ chức và tham gia nhiều hội thi, hội thao đạt kết quả cao; triển khai các cuộc diễn tập theo kế hoạch, bảo đảm an toàn, đúng mục đích, yêu cầu. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ; nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được triển khai hiệu quả.

Đối với các Ban CHQS xã, phường, phong trào thi đua được gắn chặt với nhiệm vụ tham mưu công tác quốc phòng, quân sự địa phương, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, xây dựng lực lượng và công tác dân vận. Khối thi đua Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các Trung đoàn tiếp tục phát huy vai trò trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; đấu tranh phòng, chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Các đơn vị mới thành lập từng bước ổn định tổ chức, củng cố cơ sở vật chất, bảo đảm đời sống bộ đội và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đại tá Bùi Đức Lâm, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố tặng hoa chúc mừng Ban CHQS phường Uông Bí - đơn vị Khối trưởng năm 2026 và Ban CHQS phường Mạo Khê - đơn vị Khối trưởng năm 2027.

Đối với Khối thi đua các Đại đội tự vệ, các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và yêu cầu quốc phòng, quân sự địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ đúng nội dung, chương trình. Công tác phối hợp với cơ quan quân sự địa phương và các lực lượng trong bảo đảm an ninh, an toàn tại cơ quan, doanh nghiệp được chú trọng...

Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó chính ủy Bộ CHQS TP Quảng Ninh dự và phát biểu chỉ đạo tại Khối thi đua số 4 Ban CHQS các xã, phường.

Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, quản lý quân số, duy trì nghiêm kỷ luật và trực sẵn sàng chiến đấu...

Các đơn vị đồng thời tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2027, tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, đúng tiêu chuẩn. Đặc biệt, tập trung cao cho Diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố năm 2026, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.