Quảng Ninh: Bóc trần thủ đoạn đổ trộm, chôn lấp trái phép 300 tấn chất thải

Ngày 19/10, Công an TP Quảng Ninh thông tin, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 2 bị can về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”, liên quan đến vụ vận chuyển, đổ thải và chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại xã Thống Nhất.

Hiện trường các đối tượng chôn lấp chất thải. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Theo Công an TP Quảng Ninh, sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện chất thải công nghiệp bị đổ, chôn lấp trái phép tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Trong đó, riêng tại khu vực Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang, lượng chất thải được phát hiện ước tính khoảng 40 tấn.

Khi máy xúc bóc các lớp đất tại khu vực này, nhiều bao tải chứa xỉ nhôm chôn bên dưới dần lộ ra. Quá trình khai quật ghi nhận hiện tượng khói bốc lên từ các đống chất thải, kèm theo mùi khét.

Kho xưởng rộng khoảng 1.000m² tại khu vực Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang được các đối tượng thuê làm nơi tập kết chất thải công nghiệp. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh.

Theo tài liệu điều tra, Trần Văn Trung (SN 1985, trú tại phường Hà Lầm, Quảng Ninh) là một trong những đối tượng chính liên quan đến hoạt động đổ thải trái phép.

Trước đó, Trung bị bắt quả tang khi đang đổ trái phép hơn 20 tấn chất thải tại xã Thống Nhất. Số chất thải này được vận chuyển từ các cơ sở sản xuất ngoài tỉnh về Quảng Ninh để xử lý trái quy định.

Để tập kết xỉ nhôm, Trung thuê một kho xưởng rộng khoảng 1.000m² tại khu vực Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang. Lợi dụng đêm tối, đối tượng sử dụng xe ben đưa chất thải đến nhiều vị trí để đổ, sau đó san gạt, chôn lấp nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Làm việc với cơ quan chức năng, Trung khai nhận đã tiếp nhận chất thải từ người khác rồi vận chuyển đi đổ tại nhiều địa điểm; có trường hợp thuê máy xúc san lấp, che phủ chất thải.

Cơ quan điều tra xác định hoạt động này diễn ra từ đầu tháng 4/2026. Với mỗi chuyến vận chuyển khoảng 20 tấn chất thải, Trung nhận khoảng 20 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức thuê xử lý. Đối tượng phân công nhiều người tham gia các công đoạn tiếp nhận, bốc dỡ, vận chuyển và san lấp hiện trường sau khi đổ thải.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định tổng khối lượng chất thải công nghiệp bị phát hiện đổ, chôn lấp trái phép trong vụ án ước tính khoảng 300 tấn. Việc xử lý chất thải không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm đất, nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và đời sống người dân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố hai bị can về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.