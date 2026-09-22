Quảng Ninh: Bộ đội Biên phòng bắt vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc

Cụ thể, lúc 14 giờ 40 phút ngày 21-9, tại Km 16 + 500m, Quốc lộ 18B, thuộc địa phận bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức (TP Quảng Ninh), tổ công tác của Đồn Biên phòng Quảng Đức chủ trì phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng phát hiện ô tô tải BKS 14B-048.34 di chuyển hướng từ Cửa khẩu Bắc Phong Sinh đi Quốc lộ 18A có dấu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Ông Phùn Mằn Chắn cùng phương tiện và tang vật bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, thu giữ.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện là ông Phùn Mằn Chắn (sinh năm 1976), trú tại xã Hải Ninh, TP Quảng Ninh), đồng thời là chủ phương tiện. Trên xe ô tô chở 8 bao tải dứa tổng cộng 400kg nầm lợn đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, ông Phùn Mằn Chắn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.