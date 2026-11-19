Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: QUANG THỌ)

Dự hội nghị có đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Năm 2026, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai nhiều phong trào thi đua, mô hình, công trình, phần việc thiết thực. Đến nay, toàn thành phố có hơn 5.700 mô hình, công trình, phần việc được triển khai, duy trì trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và phát huy dân chủ ở cơ sở.

Nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả rõ nét. Tiêu biểu, mô hình vận động nhân dân hiến đất mở rộng tuyến đường Mai Hòa (phường Đông Mai) có 56 hộ tự nguyện hiến 1.060m² đất, tháo dỡ tường rào, trụ cổng phục vụ nâng cấp đường giao thông; mô hình “Liên kết sản xuất tạo sinh kế bền vững cho người khuyết tật” tại phường Cửa Ông tạo việc làm cho 12 hội viên khiếm thị; mô hình “Bàn trà Mặt trận - Lắng nghe ý kiến nhân dân” tại xã Vĩnh Thực tiếp nhận, tổng hợp và chuyển hơn 60 ý kiến, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cùng với đó, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Chương trình vận động nguồn lực giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 đã tiếp nhận hơn 16,6 tỷ đồng. Các cấp Hội Phụ nữ kết nối nhận đỡ đầu 744 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; nhiều mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, bảo vệ môi trường và xây dựng khu dân cư văn minh được duy trì, nhân rộng.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai các phong trào thi đua, mô hình “Dân vận khéo”, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hai đồng chí nhấn mạnh, những mô hình hiệu quả không chỉ góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân mà còn tạo sự đồng thuận, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở, lấy nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân làm trọng tâm. Gắn các phong trào thi đua, mô hình, công trình, phần việc với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, nhất là giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển sản xuất, tạo việc làm và chăm lo an sinh xã hội. Quan tâm hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn, khoa học, công nghệ và thị trường; chú trọng các địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo và những nhóm người yếu thế.

Đồng chí Phạm Tất Thắng trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh cho các tập thể và cá nhân có thành tích. (Ảnh: QUANG THỌ)

Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh trao tặng Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích. (Ảnh: QUANG THỌ)

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy hiệu quả các mô hình “Tháng nghe dân nói”, “Bàn trà Mặt trận”, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, phải nâng cao trách nhiệm trong giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức, tránh chồng chéo, hình thức trong triển khai nhiệm vụ.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình, công trình, phần việc; lựa chọn nhân rộng những cách làm tốt, điều chỉnh hoặc chấm dứt những mô hình không còn phù hợp. Việc đánh giá, biểu dương phải dựa trên kết quả thực tế, lợi ích mang lại cho người dân, không chạy theo số lượng. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự tham gia của nhân dân trong xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP trưng bày tại hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Tại hội nghị, 96 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các mô hình, công trình, phần việc tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.