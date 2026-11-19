Ngày 19/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh tổ chức Hội nghị biểu dương các mô hình tiêu biểu của MTTQ, đoàn thể, mô hình "Dân vận khéo" và điển hình thực hiện dân chủ ở cơ sở lần thứ nhất, năm 2026.

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chúc mừng và trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: MTTQ

Hội nghị có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Trong năm 2026, MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên đã triển khai, duy trì trên 5.700 mô hình, công trình, phần việc. Các hoạt động này trải rộng trên nhiều lĩnh vực: từ phát triển kinh tế, hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới cho đến bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an ninh trật tự và đời sống văn hóa.

Phương thức thực hiện được đổi mới theo nguyên tắc: rõ việc, rõ địa bàn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm và kết quả, bám sát yêu cầu thực tế từng địa bàn. Đoàn viên, hội viên và người dân giữ vai trò trung tâm, từng bước hình thành cơ chế tự quản thường xuyên và nâng cao tính khả thi khi nhân rộng.

Đánh giá về ý nghĩa các phong trào, ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh nhấn mạnh giá trị cốt lõi nằm ở việc khơi dậy tinh thần chủ động và sự tham gia tự nguyện của người dân. Theo ông, khi các cách làm xuất phát từ nguyện vọng chính đáng, được bàn bạc dân chủ và vận động phù hợp thì những việc khó cũng sẽ tạo được đồng thuận và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tất Thắng ghi nhận những nỗ lực cụ thể hóa phong trào thi đua của địa phương bằng các công trình thiết thực, gắn liền với đời sống.

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MTTQ

Ông Thắng nhấn mạnh công tác dân vận chỉ thực sự hiệu quả khi xuất phát từ những việc nhân dân cần, những vấn đề nhân dân quan tâm. "Dân vận khéo" không dừng lại ở việc tuyên truyền, giải thích chủ trương mà phải biết lắng nghe, thuyết phục và tạo điều kiện để người dân tin tưởng, tự nguyện đồng hành.

"Cái khéo của công tác dân vận trước hết phải thể hiện ở khả năng giải quyết hài hòa lợi ích chung với quyền, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân", ông Thắng nói. Từ đó, thước đo giá trị của mỗi mô hình không nằm ở quy mô hay hình thức, mà ở vấn đề thực tế được giải quyết và khả năng duy trì lâu dài.

Lãnh đạo Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương cũng đề nghị thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tránh chồng chéo, hình thức; kết hợp linh hoạt giữa gặp gỡ trực tiếp với ứng dụng công nghệ số, đặc biệt quan tâm đến người dân vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Đồng thời, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở phải gắn liền với công khai, minh bạch, đối thoại và trách nhiệm giải trình để người dân thực sự được biết, bàn, làm, kiểm tra, giám sát và thụ hưởng.

Dịp này, ban tổ chức đã trao thưởng, biểu dương 96 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Dân vận khéo" và thực hiện dân chủ ở cơ sở.