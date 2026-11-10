Quảng Ninh: Bé trai nhập viện do keo 502 dính vào bờ mi mắt

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, bệnh nhi được gia đình đưa đến Khoa Mắt trong tình trạng keo 502 đã dính và khô tại vùng mắt phải, khiến hai bờ mi kết dính với nhau.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và xử trí, loại bỏ toàn bộ phần keo 502 đã đóng khô trong mắt bệnh nhi.

Các bác sĩ cho biết, keo 502 là loại keo dán nhanh có khả năng kết dính rất mạnh khi tiếp xúc với độ ẩm. Nếu không may dính vào vùng mắt, loại keo này có thể khiến mi mắt dính chặt, gây kích ứng và tổn thương các mô nhạy cảm quanh mắt. Trong một số trường hợp, giác mạc và kết mạc cũng có thể bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ tác động đến thị lực.

Bé trai nhập viện do keo 502 dính vào bờ mi mắt

Đặc biệt, trẻ nhỏ thường dễ hoảng sợ, có phản xạ dụi mắt hoặc cố gắng dùng tay bóc lớp keo khi gặp sự cố. Những hành động này có thể khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ khuyến cáo, khi keo 502 không may dính vào mắt, người lớn cần bình tĩnh, tuyệt đối không cố gắng dùng tay banh mí mắt, bóc hoặc giật lớp keo đã khô; không tự ý sử dụng các dung môi như acetone, xăng hoặc hóa chất để tẩy keo vì có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt. Đồng thời, cần nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở y tế có chuyên khoa Mắt để được thăm khám và xử trí đúng cách.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các gia đình có trẻ nhỏ. Những vật dụng quen thuộc như keo dán 502 cũng có thể trở thành nguy cơ gây tai nạn nếu không được bảo quản và sử dụng đúng cách. Phụ huynh cần để các loại keo, hóa chất và vật dụng nguy hiểm ngoài tầm với của trẻ, đồng thời giám sát khi trẻ sử dụng các sản phẩm này.