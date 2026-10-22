Quảng Ninh: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng do liên quan đến ma túy

Trước đó, ngày 13.10.2026, qua kiểm tra, xét nghiệm chất ma túy đối với Nguyễn Duy Mạnh (SN 1973, quê quán tỉnh Phú Thọ, hiện ở tại tổ 9, khu Giếng Đáy 3, phường Việt Hưng), Công an phường xác định Mạnh dương tính với ma túy loại heroin. Làm việc với cơ quan Công an, Mạnh khai nhận đã mua ma túy của Bùi Ngọc Trung (SN 1978, trú tại tổ 4, khu Bãi Cháy 5, phường Bãi Cháy).

Từ thông tin trên, Công an phường Việt Hưng phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Công an các phường Bãi Cháy, Tuần Châu tổ chức truy xét, xác minh.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Qua đó, lực lượng Công an xác định Trung đang có mặt tại nhà nghỉ U23, thuộc khu Minh Châu 3, phường Tuần Châu. Kiểm tra tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Trung cùng Phạm Văn Lưu (SN 1984, trú tại phường Móng Cái 2) đang ở trong phòng nghỉ; đồng thời thu giữ 2 gói giấy và 2 túi nilon chứa chất bột màu trắng, có tổng khối lượng 5,91 gam.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Bùi Ngọc Trung và Phạm Văn Lưu đều dương tính với ma túy loại heroin. Cả hai đối tượng đều có 1 tiền án về ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Ngọc Trung và Phạm Văn Lưu để điều tra về các hành vi liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an phường Việt Hưng tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.