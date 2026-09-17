Quảng Ninh bắt giữ xe ô tô vận chuyển lượng lớn thực phẩm nhập lậu

Qua kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 14K-294.91 do Nguyễn Đức Hùng (sinh năm 1991, thường trú tại khu Yên Lập, phường Đông Mai, thành phố Quảng Ninh) điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chứa nhiều loại thực phẩm gồm 134 chiếc bánh nướng (trọng lượng từ 0,5 - 1 kg/bánh), 48 gói bánh mì lát, 480 chai rượu, 20 cây xúc xích (750 gram/cây), 60 gói mì gạo, 10 kg kẹo táo đỏ và 10 kg ruốc thịt.

Toàn bộ số hàng hóa nói trên đều có bao bì in tiếng nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lái xe khai nhận vận chuyển số thực phẩm này từ tỉnh Lào Cai về Quảng Ninh để tiêu thụ.

Ngoài ra, trên xe còn chở một số nguyên liệu làm bánh có tem phụ tiếng Việt. Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thủ đoạn vận chuyển hàng lậu hiện nay có sự chuyển dịch. Thay vì vận chuyển trực tiếp từ các khu vực biên giới trên địa bàn thành phố Quảng Ninh như trước, các đối tượng đã chuyển sang lấy hàng từ các tỉnh biên giới phía Bắc khác như Lào Cai, Lạng Sơn rồi vận chuyển ngược về Quảng Ninh tiêu thụ.

Từ đầu tháng 9/2026 đến nay, Đội Quản lý thị trường số 1 đã phát hiện và xử lý 9 vụ vận chuyển thực phẩm nhập lậu vào địa bàn; xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 106 triệu đồng và tịch thu tiêu hủy lượng hàng hóa vi phạm trị giá trên 166 triệu đồng.