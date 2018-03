Quảng Ninh: Bắt, bàn giao đối tượng bị truy nã cho Công an Trung Quốc

Bị Công an Trung Quốc truy nã về tội Khai man hóa đơn thuế GTGT, Đạm Thu Nhạn đã chạy trốn sang Việt Nam và đã bị các lực lượng công an của Việt Nam phối hợp bắt giữ.

Ngày 30/3, phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 29/3, tại TP.Hải Phòng, phòng PC52 Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng cục Cảnh sát Truy nã tội phạm Bộ Công An và phòng PC52 Công an TP.Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Dan Qiu Yan (Đạm Thu Nhạn, SN 1983, trú tại khu Cẩm Tú, Giang Nam, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) bị truy nã về tội Khai man hóa đơn thuế GTGT.

Đối tượng Đạm Thu Nhạn tại cơ quan công an

Trước đó, Công an TP.Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc gửi công văn hợp tác điều tra đến Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị hỗ trợ truy bắt đối tượng Đạm Thu Nhạn.

Qua quá trình theo dõi, thu thập chứng cứ, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự phối hợp của các lực lượng chức năng liên quan, vào khoảng 19h ngày 29/3, các lực lượng công an phối hợp đã bắt được đối tượng Đạm Thu Nhạn khi thị đang lẩn trốn tại quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Hiện tại, phòng PC52 Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao đối tượng đối tượng cho cục Công an TP.Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc xử lý đối tượng theo luật định.

Minh Sơn