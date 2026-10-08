Quảng Ninh: Bất an xe tải trọng lớn 'chen chân' cùng học sinh trên đường Tiêu Giao

Phụ huynh lo lắng, học sinh thiếu hành lang an toàn

Tuyến đường Tiêu Giao (phường Việt Hưng), đoạn từ quốc lộ 18 đến ngã tư Hà Khẩu (kết nối với quốc lộ 279), dài khoảng 1,4 km, bề rộng mặt đường trung bình 10,5 m. Tuyến đường được sử dụng để phân luồng xe trọng tải lớn, tránh đi vào khu vực đông dân cư của TP Hạ Long (Quảng Ninh) trước đây, nên thường xuyên có nhiều xe tải, xe container lưu thông. Trải qua thời gian, đường Tiêu Giao đã bộc lộ những dấu hiệu xuống cấp, nhiều đoạn mặt đường bị lún, nứt, mép đường trũng gây đọng nước, vạch sơn bị mờ….

Tuyến đường Tiêu Giao được sử dụng để phân luồng xe trọng tải lớn, nên có nhiều xe ben, xe container lưu thông qua đây mỗi ngày.

Đặc biệt, thời gian gần đây, nhiều công trình, dự án trên địa bàn TP Quảng Ninh được triển khai, nhu cầu vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng tăng, kéo theo lượng xe tải qua đường Tiêu Giao này ngày càng lớn. Mặt đường nhỏ so với lưu lượng phương tiện, vỉa hè, cây xanh chưa được đầu tư, đường lại có độ dốc, nhiều khúc cua, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đáng lo ngại, đây cũng là tuyến đường đến trường của hàng nghìn học sinh trên địa bàn phường Việt Hưng, trong đó có gần 1.100 học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (cơ sở 2) nằm ngay cạnh đường Tiêu Giao.

Chị Đoàn Thị An (địa chỉ ở tổ 58, khu Hà khẩu 4, phường Việt Hưng) – phụ huynh Trường THCS Nguyễn Trãi, cho biết: Khu vực cổng trường và đường Tiêu Giao chật hẹp, không có sân bãi dành cho phụ huynh dừng xe chờ đón con. Vào 4 khung giờ cao điểm đến trường và tan học hàng ngày, học sinh, phụ huynh tập trung rất đông dọc tuyến đường Tiêu Giao. Những tốp học sinh đi bộ, đi xe đạp chen chúc nhau tràn xuống lòng đường, hòa cùng dòng xe của phụ huynh đưa đón con em và dàn xe ben chở đất, xe container,… nối đuôi nhau đi ngay sát bên. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy rất bất an và lo lắng cho sự an toàn khi các con đi học vì mật độ xe tải lớn, nhiều điểm mù, hạ tầng tuyến đường còn nhiều bất cập…

Vào các khung giờ cao điểm đến trường và tan học hàng ngày, học sinh và phụ huynh Trường THCS Nguyễn Trãi phải đi qua đường Tiêu Giao - nơi lưu thông nhiều xe tải nặng.

Đó cũng là nỗi lo chung của nhiều phụ huynh Trường THCS Nguyễn Trãi nói riêng và người dân trên địa bàn nói chung.

Bà Nguyễn Thị Hiền (địa chỉ ở tổ 66, khu Hà Khẩu 4, phường Việt Hưng) chia sẻ: Nhiều gia đình không yên tâm để con tự đến trường vì lưu lượng xe tải nặng quá đông. Xe chở đất đá, vật liệu xây dựng cũng làm phát sinh bụi, ảnh hưởng đến môi trường đặc biệt là đối với những hộ dân ven đường. Chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng có phương án giao thông phù hợp hơn, hạn chế xe tải nặng di chuyển qua tuyến đường này để người dân và các cháu học sinh đi lại an toàn hơn; đồng thời có biện pháp hạn chế bụi, bảo vệ môi trường sống của người dân.

Gỡ bất cập trước mắt, tìm giải pháp lâu dài

Trước những bất cập trên, UBND phường Việt Hưng xác định các giải pháp trước mắt tập trung vào điều tiết giao thông tại cổng trường, kiểm soát xe chở đất đá, vật liệu phục vụ dự án trên địa bàn.

Trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, ông Nhữ Đình Tùng, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, cho biết: Trước mắt, phường yêu cầu các đơn vị vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng phục vụ dự án thuộc phạm vi quản lý của địa phương bố trí thời gian vận chuyển phù hợp, tạm dừng lưu thông qua đường Tiêu Giao trong các khung giờ cao điểm học sinh đến trường, tan học nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Quá trình vận chuyển phải bảo đảm vệ sinh môi trường, phương tiện phải được che chắn phù hợp, không để đất, đá, vật liệu và chất thải rơi vãi, phát tán bụi trên đường và có phương án kịp thời thu dọn, khắc phục vị trí phát sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Phường Việt Hưng bố trí lực lượng công an, an ninh cơ sở và trật tự viên điều tiết giao thông khu vực đường Tiêu Giao trong các khung giờ học sinh đến trường, tan học.

Công an phường được giao tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chủ trì xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông, nhất là tại cổng trường học và khu đông dân cư. Riêng tại cổng Trường THCS Nguyễn Trãi, phường duy trì tổ công tác bao gồm lực lượng công an, an ninh cơ sở và trật tự viên điều tiết trong các khung giờ học sinh đến trường, tan học; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh, học sinh dừng đỗ, tham gia giao thông đúng quy định.

Địa phương cũng đang đề xuất cơ quan quản lý đường bộ và cơ quan chuyên môn xem xét cắm biển hạn chế tốc độ và cấm dừng đỗ theo giờ cao điểm trên tuyến.

Theo Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, về phương án lâu dài, phường đã đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn để cải tạo, mở rộng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Tiêu Giao. Đồng thời, địa phương cũng đề xuất mở tuyến đường tránh đấu nối từ quốc lộ 18 đến đường nối khu công nghiệp Việt Hưng, nhằm giảm áp lực cho đường Tiêu Giao và tách luồng xe tải trọng lớn khỏi khu dân cư, trường học. Trong thời gian chờ xem xét đầu tư, các biện pháp điều tiết, kiểm soát phương tiện vẫn được duy trì nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, học sinh.

Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Công an phường Việt Hưng và các lực lượng tại chỗ phân luồng, điều tiết giao thông vào giờ học sinh đến trường, tan học.

Phối hợp với địa phương, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh tăng cường tuần tra, kiểm soát xe ben, xe tải hạng nặng, xe container qua đường Tiêu Giao. Trong đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra tốc độ, tải trọng, kích thước thành thùng, việc chấp hành phần đường, làn đường; xử lý hành vi tránh, vượt không bảo đảm an toàn tại các điểm cua, điểm quay đầu.

Đơn vị phối hợp chặt chẽ với công an phường và các lực lượng tại chỗ phân luồng, điều tiết giao thông vào giờ học sinh đến trường, tan học; phối hợp nhà trường hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ đúng quy định, đội mũ bảo hiểm cho con em, đồng thời kiểm tra, xử lý học sinh, thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông…

Trong khi chờ các phương án đầu tư lâu dài, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang tập trung kiểm soát hoạt động vận chuyển, tăng cường phân luồng, điều tiết tại khu vực trường học, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Tiêu Giao, giúp phụ huynh yên tâm hơn khi đưa con đến trường.