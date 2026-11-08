Quảng Ninh ban hành quy định mới về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển hướng tới phát triển bền vững

Mới đây, UBND thành phố Quảng Ninh ban hành Quyết định số 98/2026/QĐ-UBND về quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026, thay thế Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022. Đây là cơ sở pháp lý đồng bộ, tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng ven biển trên địa bàn.

Hành lang bảo vệ bờ biển đảo Quan Lạn, đặc khu Vân Đồn

Quản lý chặt mốc giới, số hóa dữ liệu hành lang

Hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập tại những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ. Dải đất này còn giúp giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân. Theo quy định, hành lang bảo vệ bờ biển thành phố Quảng Ninh được xác lập bởi 422 mốc giới.

Khác với quy định trước đây, văn bản mới đặt trọng tâm vào công tác quản lý mốc giới và ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật dữ liệu. Mọi hành vi dịch chuyển trái phép, phá hoại hoặc làm hư hỏng mốc giới đều bị nghiêm cấm. Các cơ quan chức năng phải kiểm tra hiện trạng mốc giới định kỳ hằng năm hoặc đột xuất để kịp thời có phương án khôi phục khi xảy ra hư hỏng. Trong giai đoạn chuyển tiếp, tại những nơi chưa hoàn thành cắm mốc ngoài thực địa, bản đồ ranh giới đã được phê duyệt là căn cứ pháp lý để các cơ quan quản lý thực thi nhiệm vụ.

Đáng chú ý, toàn bộ bản đồ ranh giới và mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển bắt buộc phải được số hóa, chuẩn hóa dữ liệu không gian địa lý. Dữ liệu được tích hợp đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố, sẵn sàng kết nối, chia sẻ. Qua đó, dữ liệu phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý chuyên ngành và nghiên cứu khoa học.

Phân định rõ trách nhiệm từng cơ quan, địa phương

Để nâng cao hiệu quả thực thi, quy định xác định cụ thể cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ trì, đầu mối tổ chức cắm mốc giới, lưu trữ hồ sơ, tích hợp dữ liệu và thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành. Đồng thời, Sở chịu trách nhiệm tham mưu UBND thành phố điều chỉnh danh mục, ranh giới hành lang khi có biến động thực tế.

UBND các địa phương có hành lang bảo vệ bờ biển chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố nếu để xảy ra lấn chiếm, sử dụng trái phép đất thuộc phạm vi hành lang trên địa bàn quản lý. Các địa phương có nhiệm vụ niêm yết công khai bản đồ ranh giới tại trụ sở và tại khu vực thiết lập hành lang. Địa phương cũng đề xuất điều chỉnh danh mục khu vực phải thiết lập hành lang và điều chỉnh ranh giới theo quy định. Bên cạnh đó, các địa phương kiểm tra hoạt động trong hành lang, kịp thời báo cáo vi phạm về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Khi mốc giới ngoài thực địa không còn phù hợp với bản đồ đã phê duyệt, địa phương phải báo cáo, kiểm tra và xử lý.

Ngoài ra, các cơ quan khi lập hoặc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành có phạm vi liên quan đến hành lang bảo vệ bờ biển phải chủ động rà soát, đối chiếu với danh mục hoạt động bị nghiêm cấm hoặc hạn chế. Các cơ quan này cũng phải lấy ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc ban hành quy định mới được kỳ vọng hạn chế tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất trái phép ven biển. Qua đó, quy định góp phần bảo vệ hệ sinh thái, cảnh quan vùng bờ, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân Quảng Ninh.