Quảng Ninh: Ban CHQS xã Kỳ Thượng chủ động bố trí áo phao, phao cứu hộ ứng phó mùa mưa lũ

Kỳ Thượng là xã vùng cao, địa hình đồi núi dốc, có nhiều sông, suối và ngầm tràn. Khi xảy ra mưa lớn, nước lũ thường dâng nhanh, gây chia cắt cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và đe dọa tính mạng người dân.

Cán bộ Ban CHQS xã Kỳ Thượng bố trí áo phao, phao cứu hộ tại các vị trí xung yếu, góp phần chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại, Ban CHQS xã đã rà soát, bố trí hệ thống phao cứu sinh, áo phao tại các tuyến đường, ngầm tràn trọng điểm. Các phương tiện cứu hộ được đặt cố định tại vị trí dễ quan sát, dễ tiếp cận, sẵn sàng phục vụ người dân và lực lượng tại chỗ khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Cùng với trang bị phương tiện cứu hộ, Ban CHQS xã Kỳ Thượng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng tránh, tuyệt đối không chủ quan, cố tình vượt ngầm tràn khi nước lũ đang dâng cao. Hoạt động góp phần phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.