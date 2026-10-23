Quảng Ninh: 90 ngày đêm tăng tốc

Từ rà soát từng dự án đầu tư công, chuẩn hóa dữ liệu đất đai đến nâng công suất nhà máy, Quảng Ninh đang cụ thể hóa đợt thi đua này bằng những nhiệm vụ có thể đo đếm kết quả. Khi thời gian hoàn thành kế hoạch năm 2026 không còn nhiều, yêu cầu đặt ra là biến quyết tâm thành tiến độ, biến chỉ tiêu thành kết quả thực chất.

Tại phường Đông Triều, công việc chuẩn hóa dữ liệu đất đai đang được triển khai theo từng nhóm nhiệm vụ cụ thể. Địa phương thành lập Tổ công tác và 11 tổ rà soát, huy động lực lượng chuyên môn cùng cơ sở trực tiếp thu thập hồ sơ, đối chiếu thông tin thửa đất và người sử dụng đất.

Tại phường Cẩm Phả, việc áp dụng đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần cụ thể hóa yêu cầu trong hoạt động công vụ. Nhiệm vụ được lượng hóa, gắn với thời hạn và kết quả, cập nhật trên phần mềm để lãnh đạo theo dõi, kịp thời chỉ đạo, xử lý vướng mắc. Mỗi cán bộ từ đó chủ động xác định phần việc cần hoàn thành, hạn chế tình trạng chậm trễ trong giải quyết công việc.

Khắp các địa phương, ban, ngành, cơ quan, tổ chức của Quảng Ninh, những phần việc tại cơ sở nằm trong yêu cầu chung của đợt thi đua do thành phố phát động, hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện kế hoạch, trong bối cảnh Quảng Ninh phải hoàn thành 32 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 169 của Chính phủ.

Phát động đợt thi đua, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố nhấn mạnh phương châm “Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được yêu cầu cụ thể hóa mục tiêu thành chương trình, kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm và kết quả thực hiện.

Quảng Ninh tăng tốc thực hiện mục tiêu phát triển.

Theo tinh thần chỉ đạo này, 90 ngày đêm không chỉ là một đợt vận động thi đua mà còn là giai đoạn tập trung nguồn lực, thúc đẩy thực hiện những nhiệm vụ còn tồn đọng, tạo chuyển biến trong điều hành và tổ chức thực hiện. Thành phố yêu cầu phát huy sức sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, khơi dậy khát vọng phát triển và giá trị kỷ luật, đồng tâm, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2026.

Trọng tâm trước mắt là hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng các dự án; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời giảm số dự án đầu tư dàn trải. Thành phố phấn đấu đạt GRDP bình quân đầu người 11.810 USD, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn vượt 130.000 tỷ đồng.

Để hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng, Quảng Ninh tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu giữ vững nhóm đầu các chỉ số PAR Index, PCI, PAPI, SIPAS. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn được triển khai song song với thúc đẩy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển và kinh tế di sản.

Trong quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” gắn với việc xử lý các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả. Đây là những nhiệm vụ vừa phục vụ hiệu quả quản lý nhà nước, vừa hướng tới tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Cùng với các nhiệm vụ kinh tế, thành phố chú trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng yếu thế, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ vì thế không chỉ đặt ra với các chỉ tiêu tăng trưởng, mà còn bao gồm những lĩnh vực trực tiếp tác động đến đời sống người dân.

Thời gian còn lại của năm 2026 đang ngắn dần, trong khi khối lượng công việc cần hoàn thành vẫn lớn. Mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp, cùng khả năng xử lý nhanh những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Với đợt thi đua 90 ngày đêm, hiệu quả không nằm ở số lượng kế hoạch được ban hành hay khí thế phát động, mà phải được thể hiện qua tiến độ dự án, kết quả giải ngân, hiệu quả sản xuất và chất lượng giải quyết công việc. Yêu cầu “rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả” chính là thước đo để chuyển quyết tâm thành hành động, tạo cơ sở cho Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.