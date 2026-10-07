Quảng Ninh: 5 bị cáo lĩnh hơn 48 năm tù về tội tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy

Các bị cáo gồm: Trần Văn Ba (SN 1985), Đỗ Quang An (SN 1992), Đỗ Minh Tuấn (SN 2000), Trần Công Bằng (SN 2001) đều trú tại xã An Quang, TP. Hải Phòng và Nhâm Đức Thắng (SN 1993) trú tại phường Móng Cái 2, TP. Quảng Ninh, bị xét xử về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh, đầu tháng 2.2026, Đỗ Quang An đã được một người bạn Trung Quốc tên A Thinh (không rõ lai lịch) gửi nhờ cất hộ ma túy để A Thinh về Trung Quốc ăn Tết, sau Tết sẽ lấy lại. Trần Văn Ba cho số ma túy nói trên vào vali để cất giấu.

Các bị cáo tại toà

Đầu tháng 3.2026, Ba cãi nhau với vợ nên xin đến nhà Nhâm Đức Thắng tại phường Móng Cái 2 để ở nhờ, Ba có đem theo vali chứa ma túy nói trên.

Tối ngày 5.3.2026, Trần Văn Ba rủ Đỗ Quang An, Đỗ Minh Tuấn, Trần Công Bằng đến nhà Nhâm Đức Thắng chơi. Bằng cũng chuẩn bị riêng ma túy Ketamin để sử dụng. Trong quá trình đi, Đỗ Minh Tuấn và Đỗ Quang An đã cung cấp ma túy cho Nhâm Đức Thắng và Trần Văn Ba sử dụng.

Vào khoảng thời gian từ 2 giờ 30 phút đến 21 giờ 15 phút ngày 6.3.2026, Nhâm Đức Thắng đã nhiều lần sử dụng nơi ở của mình, Trần Văn Ba cung cấp ma túy để Đỗ Quang An cùng tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với nhau và cho Đỗ Minh Tuấn, Trần Công Bằng sử dụng.

Đến 21 giờ 15 phút ngày 6.3.2026, Tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Ninh đến kiểm tra, phát hiện nhóm có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ nhiều loại ma túy cùng các công cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Ba 11 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 9 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù; bị cáo Trần Công Bằng bị tuyên phạt 45 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Đỗ Quang An 9 năm tù; Nhâm Đức Thắng 8 năm 6 tháng tù và Đỗ Minh Tuấn 7 năm tù, cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.