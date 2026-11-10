Quảng Ninh: 36 bị cáo trong đường dây lừa đảo livestream 'cắt đá tìm ngọc' lĩnh án

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8/2024 - 4/2025, các bị cáo sang TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), tham gia đường dây lừa đảo thông qua các trang Facebook phát trực tiếp cảnh “cắt đá tìm ngọc”.

Mỗi người được phân công một nhiệm vụ cụ thể, từ livestream giới thiệu đá, sử dụng tài khoản ảo bình luận tạo niềm tin đến hướng dẫn người chơi chuyển tiền.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

Ban đầu, người xem được mời đặt cọc mua đá hoặc mua một phần viên đá để chờ cắt tìm ngọc. Khi người chơi tiếp tục có khả năng chuyển tiền, nhóm này dàn dựng cảnh tìm thấy ngọc quý, thông báo trúng thưởng lớn rồi yêu cầu nộp các khoản “thuế, phí” để nhận thưởng.

Các lý do như chuyển khoản sai cú pháp, thiếu nội dung hoặc cần xác minh bổ sung tiếp tục được đưa ra để yêu cầu chuyển tiền. Khi bị hại không còn khả năng chi trả, các đối tượng chặn liên lạc.

Kết quả điều tra xác định, những viên đá được quảng cáo có ngọc quý thực chất là đá hoa trắng được nhuộm xanh, phủ sơn đen hoặc ghép với đá Quarzit đã qua xử lý màu.

Bằng thủ đoạn trên, đường dây chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng của 32.167 bị hại thông qua 114.253 giao dịch vào 25 tài khoản ngân hàng.

Trong số các bị cáo, Trần Thị Chi (SN 1989), Vũ Văn Hải (SN 1995) và Dương Văn Cảnh (SN 1982), cùng trú tại TP Quảng Ninh, ban đầu tham gia làm thuê, sau đó góp vốn cùng nhóm người Trung Quốc tổ chức hoạt động lừa đảo.

Cụ thể, Chi cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 206,4 tỷ đồng, hưởng lợi 167 triệu đồng; Hải cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 171,9 tỷ đồng, hưởng lợi 110 triệu đồng; Cảnh cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 73,2 tỷ đồng, hưởng lợi 63 triệu đồng.

Các bị cáo còn lại tham gia theo sự phân công, hưởng tiền công, hoa hồng hoặc môi giới, lôi kéo người khác tham gia đường dây. HĐXX xác định các bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với số tiền đồng phạm chiếm đoạt trong thời gian tham gia.

Toàn cảnh phiên tòa.

Với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Chi 17 năm tù; Vũ Văn Hải 14 năm tù; Dương Văn Cảnh và Bàng Văn Thưởng mỗi bị cáo 13 năm tù; Nguyễn Hồng Phúc và Bùi Tuấn Ninh mỗi bị cáo 12 năm tù, các bị cáo còn lại bị phạt từ 7 đến 11 năm tù.

Riêng Ngô Gia Quyền bị phạt 7 năm 6 tháng tù trong vụ án này. Tổng hợp với bản án trước, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 9 năm 6 tháng tù.

Về dân sự, HĐXX buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho 211 bị hại gần 5,984 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ hơn 2,264 tỷ đồng đã nộp khắc phục hậu quả, số tiền còn phải bồi thường là hơn 3,719 tỷ đồng.

Đối với hơn 257,8 tỷ đồng của những người chuyển tiền nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch và chưa có yêu cầu bồi thường, HĐXX tách phần trách nhiệm dân sự để giải quyết bằng vụ án khác khi đủ điều kiện.

Nhóm đối tượng tổ chức, điều hành đường dây tại Trung Quốc và những người liên quan tiếp tục được điều tra, xử lý trong phần vụ án đã tách.