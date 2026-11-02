Quảng Ninh: 20 cơ sở giáo dục phát động chào mừng 2 ngày lễ

Quảng Ninh

Nghi thức chào cờ trang nghiêm trong lễ phát động phong trào thi đua tại Trường THPT Bãi Cháy sáng ngày 2/11.

Sự kiện được khởi xướng nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, tôn vinh những cống hiến thầm lặng của đội ngũ nhà giáo và bồi đắp truyền thống tôn sư trọng đạo cho thế hệ trẻ.

Toàn bộ chương trình được quán triệt triển khai đồng bộ, thiết thực với trọng tâm trọng điểm rõ ràng, bảo đảm tiết kiệm, tránh hình thức và tuyệt đối không tạo áp lực cho giáo viên cũng như học sinh, cha mẹ học sinh.

Ngay sau lễ phát động, chuỗi các hoạt động trọng tâm đã nhanh chóng lan tỏa khắp các nhà trường với khí thế quyết tâm cao độ. Các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, gắn liền với nhiệm vụ đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn và từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục.

Toàn cảnh lễ phát động hưởng ứng tháng thi đua cao điểm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Trường THPT Bãi Cháy.

Niềm vui hân hoan, rạng rỡ của các em học sinh trong ngày hội lớn của ngành giáo dục đất mỏ.

Không khí thi đua càng thêm rộn rã qua các sân chơi văn nghệ đặc sắc, hội thi vẽ tranh với chủ đề “Em vẽ thành phố Quảng Ninh”, phong trào đọc sách mở rộng tri thức và các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Sức lan tỏa của ngày hội được minh chứng sinh động qua hình ảnh ra quân đầy khí thế tại nhiều điểm trường tiêu biểu trên khắp các địa bàn. Sự góp mặt và chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo tại các đơn vị trường đã tạo nên dấu ấn đậm nét cho ngày đầu ra quân.

Hòa chung niềm vui hân hoan của tháng tri ân, các hoạt động biểu dương và trao giải thưởng diễn ra sôi nổi trên quy mô toàn ngành nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc.

Trao giải thưởng và cờ lưu niệm cho các tập thể lớp đạt thành tích cao trong buổi lễ tại Trường THPT Bãi Cháy sáng 2/11.

Những phần thưởng danh giá từ các hội thi thể thao, hội trại truyền thống và phong trào thi đua chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi trong hành trình gieo hạt tri thức của thầy và trò.

Từ ngọn lửa nhiệt huyết và những việc làm thiết thực hôm nay, mỗi nhà trường sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang, bồi đắp nhân cách và chắp cánh cho các thế hệ học sinh bay cao, vươn xa trên con đường lập thân, lập nghiệp.