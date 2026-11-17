Ngày 17/11/2026, chương trình “Hóa đơn may mắn” tại Quảng Ninh xác định các hóa đơn trúng thưởng từ dữ liệu quý IV/2025 và ba quý đầu năm 2026. Việc lựa chọn được thực hiện ngẫu nhiên bằng phần mềm, dưới sự giám sát trực tiếp của Hội đồng giám sát theo thể lệ chương trình.

Theo số liệu rà soát của cơ quan thuế, bốn kỳ có tổng cộng 80.297 hóa đơn đủ điều kiện tham gia, với người mua là cá nhân hoặc hộ kinh doanh. Trong đó, quý IV/2025 có 10.556 hóa đơn; quý I/2026 có 21.099 hóa đơn; quý II/2026 có 22.198 hóa đơn và quý III/2026 có 26.444 hóa đơn.

Hội đồng giám sát thực hiện việc giám sát quay số trúng thưởng. Ảnh H.N

Mỗi kỳ có 29 giải thưởng, tổng trị giá 80 triệu đồng, gồm một giải Nhất 10 triệu đồng, ba giải Nhì mỗi giải 5 triệu đồng, năm giải Ba mỗi giải 3 triệu đồng và 20 giải Khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng. Như vậy, qua bốn kỳ, chương trình xác định 116 giải thưởng với tổng trị giá 320 triệu đồng.

Bốn giải Nhất lần lượt thuộc về người mua Nguyễn Thị Thắng (quý IV/2025), Tống Văn Năm (quý I/2026), Nguyễn Thị Duyên (quý II/2026) và Nguyễn Thị Thu (quý III/2026).

Theo thông tin từ cơ quan thuế tại Quảng Ninh, danh sách hóa đơn trúng thưởng sẽ được công khai trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng. Cơ quan thuế cũng sẽ thông báo tới từng cá nhân có hóa đơn trúng thưởng để tổ chức trao thưởng theo hình thức thuận tiện cho người nhận.

Thông tin chương trình nêu thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả; sau thời hạn này, kết quả lựa chọn hóa đơn may mắn không còn giá trị nhận thưởng.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” nhằm khuyến khích người tiêu dùng yêu cầu hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ. Qua đó, việc lấy hóa đơn góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và hỗ trợ giám sát việc lập hóa đơn của các tổ chức, cá nhân kinh doanh./.