Quảng Ngãi yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Quảng Ngãi yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm hành vi vận chuyển sản phẩm từ lợn nhập lậu, trọng tâm là trên các tuyến biên giới với Lào. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đó, tỉnh yêu cầu sở, ngành chức năng và các địa phương chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa, xử lý kịp thời nguy cơ bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi nhằm hạn chế lây lan, bảo vệ đàn vật nuôi, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của người dân.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán, tập kết, giết mổ, chế biến, tiêu thụ lợn và sản phẩm từ lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch, trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới với Lào.

Triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; xác định vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, xử lý dứt điểm các ổ dịch, bảo đảm đúng quy định trong phòng, chống dịch bệnh.

Dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại kinh tế rất lớn đối với người chăn nuôi ở Quảng Ngãi và ảnh hưởng đến môi trường. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay, tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Lào đang diễn biến hết sức phức tạp, xảy ra trên diện rộng, nước bạn chưa có biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, kịp thời, nguy cơ cao lây lan vào các tỉnh có chung đường biên giới với Lào, gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngành chăn nuôi, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi.

Riêng trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 416 hộ/116 thôn, thuộc 37 xã, với tổng số lợn mắc bệnh, buộc tiêu hủy là 3.043 con (tương đương 146.052kg), gây thiệt hại kinh tế rất lớn và ảnh hưởng đến môi trường.

Bên cạnh đó, hành vi mua bán, vận chuyển, tập kết, kinh doanh, giết mổ lợn và sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, nhập lậu, không bảo đảm yêu cầu kiểm dịch và vệ sinh thú y gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng vẫn là nguy cơ hiện hữu.