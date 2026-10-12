Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 10-12/10, các cơ sở y tế trong tỉnh tiếp nhận 158 bệnh nhân nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì nằm trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cụ thể, giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tập trung nhân lực, trang thiết bị, thuốc và các điều kiện cần thiết, tích cực cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm; bảo đảm an toàn người bệnh, hạn chế thấp nhất các trường hợp diễn biến nặng.

Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo thẩm quyền. Khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm hoặc vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, phải khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý ban đầu theo quy định; đồng thời, báo cáo kịp thời cơ quan chuyên môn cấp trên để được hướng dẫn, phối hợp xử lý; không để chậm trễ trong công tác ứng phó, điều tra và khắc phục hậu quả.

Riêng đối với phường Cẩm Thành, chủ động phối hợp Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc; tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân, xác định nguồn gây ngộ độc thực phẩm và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra các cơ sở có liên quan đến vụ việc; thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi, xử lý thực phẩm nghi gây ngộ độc và các sản phẩm liên quan theo quy định; kịp thời phát hiện, lập hồ sơ xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra các vụ việc tương tự trên địa bàn; kịp thời thông tin, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Phan Minh Đan cho biết, từ ngày 10-12/10, các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh tiếp nhận 158 bệnh nhân nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì nằm trên đường Duy Tân (phường Cẩm Thành). Trong số 158 bệnh nhân nhập viện điều trị, đến trưa 12/10, có 7 bệnh nhân đã xuất viện, 151 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị.

Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.