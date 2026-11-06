Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cụ thể, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo thẩm quyền, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố và các cơ sở sơ chế, chế biến, cung cấp nguyên liệu cho các điểm bán.

Đối với vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì xảy ra tại xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn vào ngày 3-5/11 vừa qua khiến 19 người phải nhập viện điều trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục theo dõi, chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm; bảo đảm an toàn người bệnh, hạn chế thấp nhất các trường hợp diễn biến nặng.

Bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: T.U)

Chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tịnh Khê, Ủy ban nhân dân xã Đông Sơn đẩy nhanh việc kiểm nghiệm mẫu thực phẩm; khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân, nguồn gây ngộ độc; hướng dẫn truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định.

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh, nhất là các cơ sở bán bánh mì, về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, hồ sơ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, kiến thức về an toàn thực phẩm.

Đối với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp Sở Y tế và các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn gốc, chất lượng các nguyên liệu thực phẩm cung ứng cho cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố (thịt heo, trứng, rau củ, chả, chà bông, bột mì); xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm; hỗ trợ truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi có yêu cầu.

Đối với các xã Tịnh Khê và Đông Sơn, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra các cơ sở có liên quan đến vụ việc; thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi, xử lý thực phẩm nghi gây ngộ độc và các sản phẩm liên quan theo quy định; kịp thời lập hồ sơ xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra các vụ việc tương tự trên địa bàn; kịp thời thông tin, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì xảy ra tại xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Phan Minh Đan cho biết, nhờ được đội ngũ y bác sĩ tiến hành thực hiện các xét nghiệm, tích cực điều trị, hiện sức khỏe 19 bệnh nhân đã ổn định.

Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan đã tiến hành lấy 13 mẫu thực phẩm và 3 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.