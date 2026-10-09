Quảng Ngãi: Yêu cầu làm rõ việc quán cà phê nổi tiếng ở Măng Đen tiếp tục mở rộng sau xử phạt

Ngày 9/10, thông tin từ Văn phòng Đảng ủy xã Măng Đen cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi UBND xã về việc xác minh thông tin báo chí phản ánh, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Theo đó, Thường trực Đảng ủy xã yêu cầu UBND xã khẩn trương kiểm tra, xác minh việc xây dựng tại quán cà phê Trạm Mây theo thông tin báo chí phản ánh; tập trung triển khai các giải pháp nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và quản lý đô thị. Kết quả thực hiện phải được báo cáo về Thường trực Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngày 15/10.

Quán cà phê Trạm Mây nổi tiếng ở Măng Đen

Bên cạnh đó, Thường trực Đảng ủy yêu cầu triển khai nghiêm túc các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ xã về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Đáng chú ý, địa phương sẽ tổ chức tháng cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng; chủ động phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ đầu, kiên quyết không để các công trình vi phạm hình thành hoặc hợp thức hóa sai phạm. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, liên quan đến quán cà phê Trạm Mây, UBND xã Măng Đen đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 50 triệu đồng. Các vi phạm được xác định gồm xây dựng sai giấy phép và lấn chiếm đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý. Đồng thời, chính quyền địa phương yêu cầu chủ cơ sở tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng theo quy định.

Trước phản ánh về những vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại quán cà phê Trạm Mây, Thường trực Đảng ủy xã Măng Đen yêu cầu UBND xã khẩn trương kiểm tra, làm rõ

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, sau khi nộp tiền phạt, chủ cơ sở vẫn chưa thực hiện việc khôi phục hiện trạng khu đất. Đáng nói, cơ sở này còn tiếp tục mở rộng không gian, khuôn viên quán.

Việc Thường trực Đảng ủy xã Măng Đen yêu cầu khẩn trương xác minh, báo cáo kết quả trước ngày 15/10 được kỳ vọng sẽ làm rõ tình hình chấp hành các quyết định xử lý vi phạm, đồng thời góp phần chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.