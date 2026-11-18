Tỉnh Quảng Ngãi đẩy nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 tại các dự án. Ảnh: BT.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn số 12095/UBND-KGVX ngày 17/11 về việc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các chương trình MTQG năm 2026, bao gồm cả nguồn vốn được phép kéo dài từ giai đoạn 2021-2025 sang năm 2026.

UBND tỉnh Quảng Ngãi xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, đòi hỏi các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị và địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao nhất.

Mục tiêu đặt ra là giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai; kết quả giải ngân cũng là tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Để thực hiện mục tiêu này, các chủ đầu tư và địa phương phải khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục dự án đầu tư, xác định cụ thể khối lượng đã thực hiện, khối lượng còn lại, tiến độ thi công, khả năng giải ngân và nguyên nhân chậm tiến độ của từng dự án.

Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch triển khai, phân công trách nhiệm đến từng bộ phận, cá nhân; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán ngay đối với những khối lượng đủ điều kiện.

Đối với các dự án chưa bảo đảm điều kiện hoàn thành kế hoạch, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp kiểm tra, xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và thẩm quyền xử lý. Những vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo các sở, ngành chuyên môn, đồng thời đề xuất phương án giải quyết cụ thể, không để đến cuối năm mới tìm giải pháp tháo gỡ.

UBND tỉnh yêu cầu rà soát, phân loại toàn bộ nguồn vốn sự nghiệp thuộc các chương trình MTQG được phân bổ trong năm 2026 và nguồn vốn được phép kéo dài từ giai đoạn 2021-2025.

Các đơn vị phải xác định rõ số vốn đã giải ngân, chưa giải ngân, nhiệm vụ còn phải thực hiện và khả năng hoàn thành trong thời hạn cho phép. Những nhiệm vụ đủ điều kiện phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tổ chức triển khai; những nhiệm vụ không còn phù hợp hoặc không có khả năng thực hiện phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý theo quy định, tránh để vốn tồn đọng kéo dài.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực để cập nhật chính xác số liệu giải ngân; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính, đồng gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT), Sở Dân tộc và Tôn giáo) trước ngày 19/11/2026. Trường hợp chậm báo cáo hoặc số liệu không chính xác, người đứng đầu đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm.

Bên cạnh nhiệm vụ giải ngân vốn năm 2026, UBND tỉnh giao Sở NMT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu giao mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030 và hằng năm cho các đơn vị, địa phương; xây dựng phương án phân bổ vốn, dự toán chi thường xuyên năm 2027 ngay sau khi được Trung ương phân bổ.

Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền phân bổ, giao kế hoạch vốn và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2027; đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.