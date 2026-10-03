Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt, ngày 1/10 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác đăng ký, tổng hợp thành phần và theo dõi việc tham dự buổi làm việc, vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị đăng ký thành phần tham dự chậm so với thời hạn yêu cầu; một số địa phương tham dự trực tuyến tại điểm cầu địa phương nhưng không tham dự đầy đủ đến khi kết thúc hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chủ trì hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc tham dự các cuộc họp, hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp, cuộc họp, buổi làm việc do lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần được yêu cầu; chủ động rà soát, xác định và đăng ký đúng thành phần, bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, phục vụ công tác tổng hợp và chuẩn bị tổ chức cuộc họp.

Đồng thời, quán triệt đến cán bộ, công chức được phân công tham dự họp thực hiện nghiêm việc tham dự đầy đủ, đúng thành phần, đúng thời gian và xuyên suốt nội dung cuộc họp; trường hợp không thể tiếp tục tham dự phải kịp thời báo cáo và được người chủ trì đồng ý theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê bình Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Ia Chim, Sa Loong, An Phú, Ba Động, Ba Gia, Nghĩa Hành, Đăk Rve, Ngọc Linh, Đăk Tờ Kan, Bình Minh, Đông Trà Bồng, Sa Bình, Trường Giang, Bình Chương, Tây Trà, Sơn Linh, Sơn Hà đã không nghiêm túc trong việc tham dự hội nghị nêu trên.

Một số địa phương tham dự trực tuyến tại điểm cầu địa phương nhưng không tham dự đầy đủ đến khi kết thúc hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu nghiêm túc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tham dự các phiên họp, cuộc họp, nhất là việc đăng ký thành phần, tham dự đúng thành phần, đúng thời gian và đầy đủ trong suốt thời gian họp; không để xảy ra tình trạng đăng ký chậm, tham dự không đầy đủ hoặc tự ý rời khỏi cuộc họp khi chưa được người chủ trì đồng ý.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp hành các quy định nêu trên của cơ quan, đơn vị, địa phương