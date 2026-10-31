Quảng Ngãi yêu cầu bảo đảm tiến độ cung ứng khoáng sản phục vụ các công trình

Quảng Ngãi yêu cầu bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho các dự án đầu tư công, dự án quan trọng, trọng điểm. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đó, Sở Công thương thực hiện tốt công tác đánh giá trữ lượng khoáng sản; nâng cao trách nhiệm, chất lượng thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác các mỏ khoáng sản, bảo đảm tiến độ cung ứng khoáng sản phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia, công trình trọng điểm của tỉnh, công trình đầu tư công và công trình phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ việc quản lý, sử dụng đối với trữ lượng đất, đá được nâng công suất, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu các dự án đầu tư công, dự án quan trọng, trọng điểm của tỉnh; trường hợp chưa đủ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo việc nâng công suất các mỏ đất, đá đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm nguồn vật liệu đá phục vụ thi công các dự án phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã cho phép một số mỏ đá điều chỉnh nâng công suất khai thác. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh và công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản ở các xã, phường, đặc khu để kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với những mỏ khai thác khoáng sản không hiệu quả; gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; khai thác vượt ranh giới về tọa độ, diện tích được cấp phép; khai thác không đúng thiết kế được phê duyệt; khai thác không bảo đảm an toàn…

Có biện pháp, chế tài, kiên quyết xử lý nghiêm các chủ mỏ không chấp hành quy định, nhất là vấn đề “găm hàng”, “đẩy giá” hoặc gây cản trở việc cung ứng vật liệu cho các công trình, dự án đầu tư công. Đồng thời, lưu ý các chủ mỏ phải tập trung ưu tiên cung cấp khoáng sản làm vật liệu xây dựng để bảo đảm phục vụ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các công trình đầu tư công, trọng điểm.

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xử lý nghiêm các chủ mỏ “găm hàng”, “đẩy giá”. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, công tác theo dõi kiểm soát địa bàn, quản lý và bảo vệ khoáng sản của một số ngành và chính quyền địa phương chưa chặt chẽ và chưa thường xuyên liên tục dẫn đến tình trạng thiếu hụt khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Đồng thời, việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan của một số tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản còn chưa cao, dẫn đến các vi phạm như: khai thác vượt công suất, khai thác vượt ra ngoài ranh giới về không gian bề mặt và độ sâu được phép khai thác, khai thác chưa đúng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Một số địa phương còn để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, thất thu ngân sách.