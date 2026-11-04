Quảng Ngãi yêu cầu bảo đảm chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục

Cần tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các cơ quan đơn vị liên quan trực tiếp chỉ đạo, quán triệt và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm.

Triển khai, hướng dẫn cụ thể về xây dựng thực đơn, thành phần dinh dưỡng bảo đảm cân đối theo nhóm tuổi/cấp học, quy định về điều kiện cơ sở, thiết bị, dụng cụ, thực hành an toàn thực phẩm, quy trình trong hoạt động tổ chức bếp ăn tập thể; cách phòng ngừa, ứng phó, xử lý sự cố an toàn thực phẩm và ngộ độc thực phẩm trong cơ sở giáo dục phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt đối với hình thức suất ăn được chế biến bên ngoài được cung cấp vào cơ sở giáo dục. Hạn chế tối đa việc kinh doanh trong căng-tin trường học các loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe (thực phẩm nhiều đường, nhiều muối, nhiều chất béo).

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu người đứng đầu các cơ sở giáo dục nội trú và bán trú nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn cho học sinh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình từ lựa chọn, tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất, vận chuyển, giao nhận đến phục vụ; bảo đảm truy xuất nguồn gốc và xử lý kịp thời thực phẩm không bảo đảm an toàn. Thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

Khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm hoặc ngộ độc thực phẩm, cơ sở giáo dục phải thông báo ngay cho cơ quan y tế có thẩm quyền; phối hợp cấp cứu, điều trị người bị ảnh hưởng; bảo quản nguyên trạng thực phẩm, thức ăn, mẫu lưu, nguyên liệu và các hồ sơ, tài liệu liên quan; phối hợp cơ quan y tế trong điều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý ngộ độc thực phẩm theo quy định. Xây dựng và tùy điều kiện các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tổ chức diễn tập các phương án phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố an toàn thực phẩm.

Sở Y tế tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho nhiều cơ sở giáo dục, cơ sở có số lượng suất ăn lớn và các cơ sở có nguy cơ về mất an toàn thực phẩm. Cùng với đó, sẵn sàng các phương án, trang thiết bị y tế, thuốc, nhân lực để ứng phó, điều tra, điều trị, xử lý kịp thời khi sự cố ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm chặt chẽ; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm đối với lãnh đạo các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân lơ là, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.