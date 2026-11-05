Quảng Ngãi: Xử phạt hơn 85,7 triệu đồng cơ sở bánh mì gây ngộ độc 175 người

Với 2 hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm khiến 175 người bị ngộ độc, bà Nguyễn Thị Thúy (chủ cơ sở bánh mì Bà Được) bị xử phạt hơn 85,7 triệu đồng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cụ thể, cơ sở bánh mì Bà Được do bà Nguyễn Thị Thúy làm chủ đã vi phạm 2 hành vi về an toàn thực phẩm, gồm: thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn; có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập và nhập khẩu, sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với 2 hành vi nêu trên, bà Nguyễn Thị Thúy bị xử phạt với tổng số tiền hơn 85,7 triệu đồng và đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng.

Đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm gồm: 2kg chả heo, 7 lít nước sốt, 3kg pa-tê, 0,5kg chà bông, 0,5kg ớt rim, 30 ổ bánh mì và chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, nhiều mẫu thực phẩm và bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, từ ngày 10-12/10 vừa qua, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 175 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được nằm trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành.

Ngay sau khi xảy ra vụ ngộ độc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, thực phẩm nhiễm vi sinh vật. Đây là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 175 người nhập viện