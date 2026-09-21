Quảng Ngãi: Xử lý dầu loang khu vực cảng chuyên dùng

Một khối lượng nước nhiễm dầu loang ở khu vực cảng chuyên dùng thuộc Khu kinh tế Dung Quất.

Các đơn vị chuyên môn, chủ tàu Trường Hải 01 và lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu của Cảng chuyên dụng Hòa Phát, Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất đã tiến hành thả phao quây, thấm giấy hút và thu gom số váng dầu loang trên mặt biển. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm quan trắc môi trường Dung Quất lấy mẫu nước nhiễm dầu loang, niêm phong phục vụ công tác xác minh sự vụ.

Cảng chuyên dụng Hòa Phát.

Theo thông tin từ ngành chức năng, tàu Trường Hải 01 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thương mại và vận tải Trường Hải (có địa chỉ ở phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) do ông Nguyễn Đức Tiến làm thuyền trưởng, cùng 13 thuyền viên và hành khách vận chuyển gần 7.000 tấn đá vôi từ tỉnh Thanh Hóa đến Khu kinh tế Dung Quất. Đến ngày 19/9, khi tàu Trường Hải 01 neo tại cảng chuyên dùng Hòa Phát thì phát hiện hầm máy bị nước tràn vào nên dùng máy bơm để bơm nước từ hầm máy nhiễm dầu xả trực tiếp ra biển. Do đó, một khối lượng nước nhiễm dầu loang ở khu vực cảng, nơi tàu thuyền neo đậu.